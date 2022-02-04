Россия в 2021 г. предоставила межправительственных кредитов на рекордную сумму

Россия в 2021 г. выдала межправительственных экспортных кредитов на сумму 318 млрд руб., следует из оперативных данных Федерального казначейства. Это на 100 млрд, или на 50%, больше, чем в 2020 г. Показатель 2021 г. в рублевом выражении – исторический максимум, до этого сумма выдачи межгосударственных займов редко существенно превышала 200 млрд в год.