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Россия в 2021 г. предоставила межправительственных кредитов на рекордную сумму

Объем займов увеличился в 1,5 раза и превысил 300 млрд рублей
Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Россия в 2021 г. выдала межправительственных экспортных кредитов на сумму 318 млрд руб., следует из оперативных данных Федерального казначейства. Это на 100 млрд, или на 50%, больше, чем в 2020 г. Показатель 2021 г. в рублевом выражении – исторический максимум, до этого сумма выдачи межгосударственных займов редко существенно превышала 200 млрд в год.

В прошлом году в долларах Россия прокредитовала другие страны на $4,3 млрд (по среднему за 2021 г. курсу ЦБ в 73,7 руб./$). Более высокий показатель был зафиксирован 10 лет назад. В 2012 г. Россия выдала займов на сумму $4,7 млрд (по курсу 31 руб./$).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных