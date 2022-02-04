Россия в 2021 г. предоставила межправительственных кредитов на рекордную сумму

Россия в 2021 г. предоставила межправительственных кредитов на рекордную суммуОбъем займов увеличился в 1,5 раза и превысил 300 млрд рублей
Россия в 2021 г. выдала межправительственных экспортных кредитов на сумму 318 млрд руб., следует из оперативных данных Федерального казначейства. Это на 100 млрд, или на 50%, больше, чем в 2020 г. Показатель 2021 г. в рублевом выражении – исторический максимум, до этого сумма выдачи межгосударственных займов редко существенно превышала 200 млрд в год.
В прошлом году в долларах Россия прокредитовала другие страны на $4,3 млрд (по среднему за 2021 г. курсу ЦБ в 73,7 руб./$). Более высокий показатель был зафиксирован 10 лет назад. В 2012 г. Россия выдала займов на сумму $4,7 млрд (по курсу 31 руб./$).
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