Экспорт вакцин из России в 2021 году вырос в 20 раз

Экспорт вакцин из России в 2021 году вырос в 20 разПоставки составили $1,42 млрд и продолжат увеличиваться
Экспорт вакцин из России по итогам прошлого года составил $1,42 млрд, следует из опубликованной статистики Федеральной таможенной службы (ФТС). Годом ранее Россия вывезла аналогичных препаратов лишь на $72 млн. В 2020 г. вакцины против коронавируса фактически не экспортировались: первые страны – Белоруссия, Аргентина и Сербия – одобрили использование российского «Спутника» в декабре того года.
Таким образом, за 2021 г. продажи за рубеж выросли в 20 раз. «Ведомости» анализировали таможенную статистику по коду ТН ВЭД 3002200009 «Прочие вакцины для людей», экспорт вакцин против коронавируса, в частности «Спутника», учитывается по этой группе, сообщал ранее Минпромторг.
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