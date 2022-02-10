Экспорт вакцин из России в 2021 году вырос в 20 раз

Экспорт вакцин из России по итогам прошлого года составил $1,42 млрд, следует из опубликованной статистики Федеральной таможенной службы (ФТС). Годом ранее Россия вывезла аналогичных препаратов лишь на $72 млн. В 2020 г. вакцины против коронавируса фактически не экспортировались: первые страны – Белоруссия, Аргентина и Сербия – одобрили использование российского «Спутника» в декабре того года.