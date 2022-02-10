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Экспорт вакцин из России в 2021 году вырос в 20 раз

Поставки составили $1,42 млрд и продолжат увеличиваться
Александр Соколов Дмитрий Гринкевич
Средняя экспортная стоимость одной двухкомпонентной дозы «Спутника V», по оценке «Ведомостей», составила в 2021 г. $15 / Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт вакцин из России по итогам прошлого года составил $1,42 млрд, следует из опубликованной статистики Федеральной таможенной службы (ФТС). Годом ранее Россия вывезла аналогичных препаратов лишь на $72 млн. В 2020 г. вакцины против коронавируса фактически не экспортировались: первые страны – Белоруссия, Аргентина и Сербия – одобрили использование российского «Спутника» в декабре того года.

Таким образом, за 2021 г. продажи за рубеж выросли в 20 раз. «Ведомости» анализировали таможенную статистику по коду ТН ВЭД 3002200009 «Прочие вакцины для людей», экспорт вакцин против коронавируса, в частности «Спутника», учитывается по этой группе, сообщал ранее Минпромторг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных