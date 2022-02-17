Предпринимателей избавят от НДС при сделках с интеллектуальной собственностью

В поправках к НК предлагают освободить от НДС ту часть выплат по договору франчайзинга, которая относится к патентам, говорит управляющий партнер Национального центра интеллектуального капитала Максим Дышлюк. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объясняет, что налоговая нагрузка снизится для российских налогоплательщиков, приобретающих интеллектуальные права по договорам коммерческой концессии у иностранных лиц: «Такие налоговые льготы призваны мотивировать российский бизнес приобретать за рубежом и внедрять в России иностранные технологии». То есть основными интересантами станут российские компании, работающие под иностранными брендами, говорится в пояснительной записке. Выгоду получат компании, использующие для масштабирования бизнеса модель франчайзинга, при которой правообладатель франшизы предоставляет пользователям право использовать в бизнесе исключительные права.