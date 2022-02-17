Предпринимателей избавят от НДС при сделках с интеллектуальной собственностью

Предпринимателей избавят от НДС при сделках с интеллектуальной собственностьюЛьгота способствует развитию рынка франшиз
Глава правительства Михаил Мишустин заявил о предстоящей корректировке законодательства, которая должна упростить бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности: «Предприниматели смогут не платить налог на добавленную стоимость (НДС) при заключении сделок при передаче прав на такую интеллектуальную собственность на основании договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнерами». Речь идет о подготовленных Минфином изменениях в Налоговый кодекс (НК), которые накануне поддержала для внесения в Госдуму правительственная комиссия по законопроектной деятельности (с ними ознакомились «Ведомости»).
Проект закона является частью утвержденной в августе 2020 г. Белым домом «дорожной карты» по управлению системными изменениями в регулировании предпринимательской деятельности. Поправки в ч. 2 ст. 149 НК (регулирует услуги, которые освобождаются от налогообложения), в частности, освобождают от НДС операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, а также передачу прав на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии. Это поможет «повышению экономической активности субъектов предпринимательской деятельности», говорится в пояснительной записке.
В поправках к НК предлагают освободить от НДС ту часть выплат по договору франчайзинга, которая относится к патентам, говорит управляющий партнер Национального центра интеллектуального капитала Максим Дышлюк. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объясняет, что налоговая нагрузка снизится для российских налогоплательщиков, приобретающих интеллектуальные права по договорам коммерческой концессии у иностранных лиц: «Такие налоговые льготы призваны мотивировать российский бизнес приобретать за рубежом и внедрять в России иностранные технологии». То есть основными интересантами станут российские компании, работающие под иностранными брендами, говорится в пояснительной записке. Выгоду получат компании, использующие для масштабирования бизнеса модель франчайзинга, при которой правообладатель франшизы предоставляет пользователям право использовать в бизнесе исключительные права.
Руководитель налоговой практики юркомпании «Зарцын и партнеры» Николай Андреев полагает, что основной целевой группой для получения льготы станут сети быстрого питания и производители продуктов питания, например «Макдональс», «Бургер кинг», «Баскин Робинс» и другие. У этих компаний, объясняет юрист, есть положения о передаче ноу-хау в части выстраивания бизнес-процессов или процессов на кухне. В меньшей степени, по его словам, это затронет представителей информационного бизнеса, работающих под иностранными брендами или с использованием иностранных методик (например, Business Progress, Championika Digital, Twin). Льготой смогут воспользоваться и правообладатели объектов промышленной собственности, говорит советник практики разрешения споров, эксперт в сфере юридического сопровождения FinTech проектов «ССП-консалт» Лейла Тагиева.
Партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Денис Черкасов говорит, что в проекте стоит прописать порядок распространения новых правил на операции по передаче исключительных прав, предоставление которых началось до вступления в силу и продолжилось после принятия законопроекта. Важно также, что операции по передаче прав на товарные знаки по-прежнему будут облагаться НДС, добавил замруководителя практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Беляев.