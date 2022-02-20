Сборы подоходного налога показали взрывной рост в январе

Сборы подоходного налога показали взрывной рост в январеВ бюджеты регионов поступило в 1,5 раза больше НДФЛ, чем годом ранее
В бюджеты субъектов в январе 2022 г. поступило 224 млрд руб. в виде НДФЛ, следует из данных системы «Электронный бюджет» – агрегированную информацию по просьбе «Ведомостей» подготовило рейтинговое агентство АКРА. Сборы оказались почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В январе 2021 г. регионы получили 155 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства.
Резкий прирост не связан с эффектом низкой базы. В предыдущие годы за первый месяц в субъекты поступали примерно аналогичные суммы НДФЛ: 168 млрд руб. – в 2020 г., 155 млрд – в 2019 г., 151 млрд – в 2018 г.
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