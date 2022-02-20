Сборы подоходного налога показали взрывной рост в январе

В бюджеты субъектов в январе 2022 г. поступило 224 млрд руб. в виде НДФЛ, следует из данных системы «Электронный бюджет» – агрегированную информацию по просьбе «Ведомостей» подготовило рейтинговое агентство АКРА. Сборы оказались почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В январе 2021 г. регионы получили 155 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства.