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Сборы подоходного налога показали взрывной рост в январе

В бюджеты регионов поступило в 1,5 раза больше НДФЛ, чем годом ранее
Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

В бюджеты субъектов в январе 2022 г. поступило 224 млрд руб. в виде НДФЛ, следует из данных системы «Электронный бюджет» – агрегированную информацию по просьбе «Ведомостей» подготовило рейтинговое агентство АКРА. Сборы оказались почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В январе 2021 г. регионы получили 155 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства.

Резкий прирост не связан с эффектом низкой базы. В предыдущие годы за первый месяц в субъекты поступали примерно аналогичные суммы НДФЛ: 168 млрд руб. – в 2020 г., 155 млрд – в 2019 г., 151 млрд – в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных