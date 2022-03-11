Бизнес попросил зафиксировать досанкционный курс рубля для расчета ввозных пошлин

Кроме непосредственно рисков роста фискальной нагрузки появилась проблема оплаты продукции иностранным поставщикам, например в Китае. Так, 9 марта ни на доступных для российских компаний биржах, ни в обслуживающих банках было невозможно купить валюту дешевле, чем 22,5 руб. за юань, в то время как курс ЦБ РФ составлял 16,7 руб. То есть дополнительные издержки на конвертации составляли 34%, подчеркнул он. Нужно срочно навести порядок в организации валютного оборота в России и обеспечить бизнесам, торгующим с Китаем, возможность закупки юаней по курсу, приближенному к курсу ЦБ, предложил Сучков. Иначе конечные потребители товаров будут должны оплачивать еще и аппетиты валютных спекулянтов, а бизнесмены - терпеть убытки и закрывать компании, резюмировал представитель «Деловой России».