В Счетной палате оценили эффект санкций на доходы регионов

Санкции против России действительно повлияют на устойчивость бюджетов субъектов определенным образом, признали в Счетной палате. Но в настоящее время нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах, отметила Трунова. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, уточнила аудитор. Ряд субъектов не только принимают общие антикризисные меры, но и активно работают над продвижением предприятий на новых рынках, формированием новых логистических цепочек, резюмировала она.