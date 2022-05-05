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В Счетной палате оценили эффект санкций на доходы регионов

Поступления в бюджеты субъектов могут снизиться на 5–8%
Любовь Романова
Сельскохозяйственные регионы могут не сильно пострадать, потому что спрос на продовольствие достаточно высокий / Евгений Разумный / Ведомости

Снижение доходов консолидированных региональных бюджетов может составить 5–8% в 2022 г., допустили в Счетной палате, оценку аудитора Натальи Труновой «Ведомостям» передала пресс-служба. По ее словам, такая ситуация возможна при реализации пессимистичного сценария.

Санкции против России действительно повлияют на устойчивость бюджетов субъектов определенным образом, признали в Счетной палате. Но в настоящее время нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах, отметила Трунова. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, уточнила аудитор. Ряд субъектов не только принимают общие антикризисные меры, но и активно работают над продвижением предприятий на новых рынках, формированием новых логистических цепочек, резюмировала она.

По итогам I квартала, несмотря на оказываемое санкционное давление, положительная динамика исполнения консолидированных бюджетов регионов сохранялась, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. В 82 из 85 субъектов наблюдался рост налоговых и неналоговых доходов: на 31% к уровню 2021 г. и на 53% к доковидному 2019 году. Остатки средств бюджетов достигают 3,5 трлн руб., больше половины из них размещено на депозитах в банках (1,9 трлн руб.), добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных