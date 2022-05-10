Россияне не могут заплатить налоги с доходов от зарубежной собственности

Россияне не могут заплатить налоги с доходов от зарубежной собственностиИностранные банки блокируют переводы средств на российские счета
Российские налоговые резиденты не могут заплатить налоги с зарубежных доходов из-за отказов банков США и стран Евросоюза в переводе средств с иностранных счетов на российские. Об этом «Ведомостям» сообщили эксперты из ведущих консалтинговых компаний, а также россияне, лично столкнувшиеся с такой проблемой. Трудности с уплатой налогов в российский бюджет, по словам консультантов, также есть у иностранцев, которые были налоговыми резидентами России и уехали из страны.
Дело не в том, что зарубежные банки специально блокируют операции по переводу средств в Россию для уплаты налогов, – проблема связана с ограничениями против любых транзакций с российским или околороссийским «шлейфом», говорит партнер КПМГ Донат Подниек. По его словам, потери российского бюджета – это в данном случае не столько причина, сколько актуальное следствие этих барьеров. Декларационная кампания уже завершилась, а платежи с зарубежных доходов во многих случаях технически невозможны, напомнил он: никто не хочет получить статус неплательщика и столкнуться со штрафами.