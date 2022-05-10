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Россияне не могут заплатить налоги с доходов от зарубежной собственности

Иностранные банки блокируют переводы средств на российские счета
Любовь Романова
Западные страны из-за спецоперации на Украине ввели несколько пакетов санкций против России, которые затронули различные секторы экономики, прежде всего финансовый / Максим Стулов / Ведомости

Российские налоговые резиденты не могут заплатить налоги с зарубежных доходов из-за отказов банков США и стран Евросоюза в переводе средств с иностранных счетов на российские. Об этом «Ведомостям» сообщили эксперты из ведущих консалтинговых компаний, а также россияне, лично столкнувшиеся с такой проблемой. Трудности с уплатой налогов в российский бюджет, по словам консультантов, также есть у иностранцев, которые были налоговыми резидентами России и уехали из страны.

Дело не в том, что зарубежные банки специально блокируют операции по переводу средств в Россию для уплаты налогов, – проблема связана с ограничениями против любых транзакций с российским или околороссийским «шлейфом», говорит партнер КПМГ Донат Подниек. По его словам, потери российского бюджета – это в данном случае не столько причина, сколько актуальное следствие этих барьеров. Декларационная кампания уже завершилась, а платежи с зарубежных доходов во многих случаях технически невозможны, напомнил он: никто не хочет получить статус неплательщика и столкнуться со штрафами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных