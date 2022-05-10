Россияне не могут заплатить налоги с доходов от зарубежной собственности

Дело не в том, что зарубежные банки специально блокируют операции по переводу средств в Россию для уплаты налогов, – проблема связана с ограничениями против любых транзакций с российским или околороссийским «шлейфом», говорит партнер КПМГ Донат Подниек. По его словам, потери российского бюджета – это в данном случае не столько причина, сколько актуальное следствие этих барьеров. Декларационная кампания уже завершилась, а платежи с зарубежных доходов во многих случаях технически невозможны, напомнил он: никто не хочет получить статус неплательщика и столкнуться со штрафами.