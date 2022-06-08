Инфляция в мае замедлилась до минимума с осени 2020 года

Инфляция в мае замедлилась до минимума с осени 2020 годаДо пандемийного года в этом месяце рост цен никогда не был столь низким
Инфляция в месячном выражении в мае замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле и 7,61% в марте, следует из данных Росстата. Это минимум с сентября 2020 г., когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%. До этого в мае рост цен не был таким низким за всю историю наблюдений.
В годовом выражении инфляция замедлилась до 17,1% после 17,83% в апреле (стало рекордом с января 2002 г.). За январь – май цены выросли на 13,94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 г. с учетом проводимой денежно-кредитной политики составит 18–23%, в 2023 г. она снизится до 5–7%, а в 2024 г. вернется к целевому значению в 4%, говорилось в пресс–релизе по итогам заседания ЦБ 29 апреля.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России по итогам этого года на уровне 17,5%. В 2023 г., по оценке министерства, она опустится до 6,1%, а в 2024 г. вернется к таргету в 4,0%.
В пятницу, 10 июня, Банк России проведет заседание совета директоров по ключевой ставке. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидают снижения ключевой ставки не менее чем на 100 базисных пунктов. На решение регулятора окажет влияние пакет данных, который станет доступным накануне: инфляция в мае, закрытые данные по платежному балансу и состояние федерального бюджета, отмечали опрошенные экономисты.
Как изменились цены
Продовольственные товары подорожали за май на 0,6% (в годовом выражении – на 20,05%), непродовольственные стали дешевле на 0,09% (в годовом выражении рост на 13,37%), услуги тоже подешевели – на 0,32% (год к году рост на 10,03%).
Цены на плодоовощную продукцию снизились в мае на 2,21% после 0,35% в апреле (в марте был рост на 14,22%). Стоимость огурцов снизилась на 25,1%, капусты – на 17,8%, помидоров – на 14,1%, свеклы – на 5,6%, моркови – на 1,7%. При этом выросли цены на лимоны – на 14,9%, картофель – на 10,0%, лук репчатый – на 9,9%, яблоки – на 5,5%.
Яйца подешевели на 11,62%, сахар – на 3,26%. При этом выросли цены на крупу овсяную и перловую – на 3,5%, крупу манную – на 2,8%, рис – на 2,4%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 2,2%, крупу гречневую – на 0,7%. Соль подорожала на 3,3%, масло подсолнечное – на 1,81%. Мясо и птица выросли в цене в среднем на 0,01%, курица подешевела на 0,83%, рыба и морепродукты подорожали на 1,14%.
В мае из непродовольственных товаров больше всего снизились цены на фотоаппараты – на 7,6%. Также подешевели ноутбуки – на 4,4%, телевизоры – на 2,8%, компьютеры планшетные – на 2,3%.
Цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в среднем снизились на 1%. Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дешевле на 1,1%.
Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички – на 6,2%, мыло туалетное – на 5,5%, пасты зубные – на 4,2%, мыло хозяйственное – на 3,6%. Вместе с тем снизились цены на санитарно-гигиенические маски – на 2,3%, антисептики для рук – на 0,6%.
Стройматериалы подешевели на 0,4%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 7,2%, бензин автомобильный – на 0,2%. Цены на дизельное топливо не изменились.
В то же время среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на холодильники – на 4,1%, парфюмерно-косметические товары, тетради школьные – на 3,2%, жидкие чистящие и моющие средства – на 3,1%.
В мае среди услуг больше всего снизилась стоимость путевок на отдых в страны Средней Азии – на 18,6%, Южной Азии – на 14,8%, ОАЭ – на 13,7%, Египет – на 7,8%, страны Средиземноморья – на 7,3%, Турцию – на 6,7%. Среди остальных услуг отдыха и туризма выросла стоимость: путевок в санатории – на 4,5%, экскурсионных туров по России, путевок в дома отдыха, пансионаты – на 3,1%.
Цены на авиаперелет в салоне экономкласса снизились на 6,2%. При этом увеличились тарифы в поездах дальнего следования – от 1,6 до 4,0%, на аренду автомобиля – на 1,2%, проезд в междугородном автобусе – на 1,1%, троллейбусе – на 0,5%, городском автобусе и маршрутном такси – на 0,4%.
Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 12,5%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России – на 0,4%.