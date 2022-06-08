Инфляция в мае замедлилась до минимума с осени 2020 года

Инфляция в месячном выражении в мае замедлилась до 0,12% после 1,56% в апреле и 7,61% в марте, следует из данных Росстата. Это минимум с сентября 2020 г., когда была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%. До этого в мае рост цен не был таким низким за всю историю наблюдений.