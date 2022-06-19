В Минэке назвали три условия для докапитализации банков

В Минэке назвали три условия для докапитализации банковПоддержку кредитным организациям могут оказать в том числе из средств ФНБ
Минэкономразвития совместно с ЦБ рассмотрит необходимость поддержки банковской отрасли на основе специальных критериев. Об этом в кулуарах ПМЭФа «Ведомостям» сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Решение о необходимости докапитализации сектора и объеме помощи правительство примет в последнем квартале 2022 г. на основе финансовых результатов за 9 месяцев, уточнил он.
По словам Торосова, принятие решения будет зависеть от трех факторов. Во-первых, от финансового состояния кредитных организаций, в частности размера их убытков и рисков дефолта. Во-вторых, от готовности Банка России к смягчению регуляторной нагрузки на банки в долгосрочной перспективе, в том числе по нормативам достаточности капитала. В-третьих, от способности этих банков заместить иностранное фондирование, в том числе размещенные ранее крупными и средними госкорпорациями и госкомпаниями еврооблигации.