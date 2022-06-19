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В Минэке назвали три условия для докапитализации банков

Поддержку кредитным организациям могут оказать в том числе из средств ФНБ
Анастасия Бойко
Решение о докапитализации банков будет приниматься на основе принципов равноправия / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития совместно с ЦБ рассмотрит необходимость поддержки банковской отрасли на основе специальных критериев. Об этом в кулуарах ПМЭФа «Ведомостям» сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Решение о необходимости докапитализации сектора и объеме помощи правительство примет в последнем квартале 2022 г. на основе финансовых результатов за 9 месяцев, уточнил он.

По словам Торосова, принятие решения будет зависеть от трех факторов. Во-первых, от финансового состояния кредитных организаций, в частности размера их убытков и рисков дефолта. Во-вторых, от готовности Банка России к смягчению регуляторной нагрузки на банки в долгосрочной перспективе, в том числе по нормативам достаточности капитала. В-третьих, от способности этих банков заместить иностранное фондирование, в том числе размещенные ранее крупными и средними госкорпорациями и госкомпаниями еврооблигации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных