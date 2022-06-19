В Минэке назвали три условия для докапитализации банков

По словам Торосова, принятие решения будет зависеть от трех факторов. Во-первых, от финансового состояния кредитных организаций, в частности размера их убытков и рисков дефолта. Во-вторых, от готовности Банка России к смягчению регуляторной нагрузки на банки в долгосрочной перспективе, в том числе по нормативам достаточности капитала. В-третьих, от способности этих банков заместить иностранное фондирование, в том числе размещенные ранее крупными и средними госкорпорациями и госкомпаниями еврооблигации.