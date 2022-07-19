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Как аномальная жара в Китае и ЕС повлияет на экспорт российских энергоресурсов

Процесс переориентации на рынки КНР ускорится, полагают эксперты
Антон Козлов Николай Николаев Матвей Катков
Жара в Китае, как и в Европе, увеличивает потребление электроэнергии и спрос на топливо / ALEX PLAVEVSKI / EPA / ТАСС

В июле исторически крупнейшие для России рынки сбыта энергоресурсов – Европу и Китай – охватила аномальная жара. В последние недели цены на топливо начали снижаться – на фоне новой волны пандемии и коронавирусных ограничений, а также ожиданий замедления глобальных темпов роста и даже наступления рецессии в том числе в развитых странах. Но жара резко повысила нагрузку на системы электрогенерации: погодные условия, по мнению экспертов, поддержат цены на энергоносители на мировом рынке и повысят спрос на сырье непосредственно из России, прежде всего уголь и газ.

Эффект жары в Китае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных