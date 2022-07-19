Как аномальная жара в Китае и ЕС повлияет на экспорт российских энергоресурсов

В июле исторически крупнейшие для России рынки сбыта энергоресурсов – Европу и Китай – охватила аномальная жара. В последние недели цены на топливо начали снижаться – на фоне новой волны пандемии и коронавирусных ограничений, а также ожиданий замедления глобальных темпов роста и даже наступления рецессии в том числе в развитых странах. Но жара резко повысила нагрузку на системы электрогенерации: погодные условия, по мнению экспертов, поддержат цены на энергоносители на мировом рынке и повысят спрос на сырье непосредственно из России, прежде всего уголь и газ.