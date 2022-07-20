Минфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолга

Наиболее популярные среди внутренних инвесторов облигации – это бумаги с постоянным купоном, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. В условиях снижения ключевой ставки, а также неопределенности из-за санкций, СВО на Украине и перспектив бюджета, вероятнее всего, основной спрос придется на ОФЗ сроком не более трех лет, добавил он. Сейчас доходность облигаций с погашением через 2–3 года составляет около 8,5%, по всей видимости, осенние и зимние выпуски будут иметь похожую доходность – на 1 процентный пункт (п. п.) ниже ключевой ставки, полагает он (сейчас ставка ЦБ составляет 9,5%, но эксперты прогнозируют ее снижение на 0,5–1 п. п. на заседании Банка Рос сии 22 июля. – «Ведомости»). По мнению Емельянова, в нынешних условиях адекватный объем размещения может составить 50–60 млрд руб. в месяц, что примерно втрое меньше прошлогодних темпов. Таким образом, если первый выпуск пройдет в сентябре, до конца года можно успеть занять около 200 млрд, резюмировал аналитик.