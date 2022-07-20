Минфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолга

Минфин в сентябре планирует возобновить выпуск госдолгаВедомство готово вернуться на рынок после одобрения правительством бюджетных проектировок
Минфин планирует вернуться на долговой рынок в III квартале, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник. По его словам, ведомство возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), после того как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября.
Недавно депутаты одобрили продление сроков внесения проекта бюджета в Госдуму. В этом году правительство сможет представить пакет документов на рассмотрение парламента до 1 октября. Ранее сроки были ограничены 15 сентября. Другой источник, также близкий к кабинету министров, подтвердил, что Минфин в ближайшие месяцы готовится возобновить размещение ОФЗ. По его словам, это произойдет не позднее октября. Источник также уточнил, что ведомство вернется к заимствованиям, после того как «рынок увидит бюджетные проектировки». «Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом – размещения», – пояснил собеседник «Ведомостей».
Оба источника уверяют, что решений по конкретным суммам заимствований пока нет. Ключевая, по их словам, задача – протестировать рынок. Цели по размеру размещений не ставится, речь больше «про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 г.», заявил один из собеседников «Ведомостей». По его словам, инвесторам требуется время на адаптацию своей политики к возобновлению аукционов. Лучше выходить плавно, а не размещаться «махом после Нового года», резюмировал он. Представитель Минфина заявил, что в ведомстве не исключают возможности выхода на внутренний рынок в этом году, однако предметно обсуждать это можно будет только после утверждения новых параметров бюджетного правила, а также с учетом рыночной ситуации.
Риски при возобновлении Минфином заимствований будут минимальные, если сохранится текущая динамика, в том числе курс на снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок на финансовом рынке, и не появятся новые негативные факторы, заявил «Ведомостям» представитель Счетной палаты.
8,9 трлн руб.
составил на 1 февраля 2022 г. общий объем рублевых федеральных суверенных облигаций на балансах банков, несколько опустившись с прошлогодних максимумов в 9,3 трлн руб. На 1 января 2020 г. он был на уровне 3,7 трлн руб., следует из данных ЦБ
В последний раз министерство выходило на рынок 9 февраля. После этого два аукциона, запланированных на 16 и 22 февраля, были отменены. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» сообщил о решении отказаться от размещений в этом году. Но два месяца спустя, после стабилизации ситуации в экономике, Силуанов заявил, что выход на долговой рынок в этом году не исключается. По его словам, для возобновления размещения нужно определиться с бюджетной политикой на предстоящие годы, в частности оформить новое бюджетное правило. «Мы тогда можем выпускать 10-летние бумаги, и покупатели будут понимать, что мы будем делать в течение ближайшего времени, нескольких лет», – говорил Силуанов 16 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
После введения антироссийских санкций действие бюджетного правила было приостановлено. Это потребовалось для того, чтобы использовать всю сумму нефтегазовых доходов бюджета (механизм предполагал стерилизацию их части в резервы) для финансирования трат, а также из-за невозможности направлять ресурсы на закупку активов в твердых иностранных валютах. Как писали «Ведомости», Минфин внес в правительство новую концепцию бюджетного правила: ведомство предложило повысить цену продажи нефти, которая определяет уровень сверхдоходов бюджета, с $44,2 за баррель Brent до $60, а также зафиксировать объем добычи для расчета «гарантированных» поступлений в казну на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.
Все в банки
На 1 июля 2022 г. объем внутреннего госдолга составлял почти 16 трлн руб., а с учетом госгарантий – 16,7 трлн, следует из данных Минфина. Внешние обязательства на эту же дату ведомство оценивало в $59,7 млрд. Согласно проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на 2023–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), объем внутреннего долга, без госгарантий, по итогам этого года составит почти 15 трлн руб. Но в следующие годы он будет расти ускоренными темпами: до 16 трлн в 2023 г., 17,5 трлн в 2024 г. и 20 трлн в 2025 г. Объем чистых размещений в ближайшую трехлетку составит 1 трлн, 1,4 трлн и 2,4 трлн руб., следует из проектировок Минфина.
Расходы на обслуживание госдолга в 2022 г. достигли 1,4 трлн руб., заявил Силуанов 20 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривались основные направления Минфина. «Расходы по обслуживанию долга уже немаленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в 2 раза <...> до пандемии они составляли ровно вполовину меньше», – сообщил министр. К 2025 г. стоимость обслуживания госдолга вырастет до 2 трлн руб., «даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2-триллионный уровень», отметил Силуанов.
В 2020 г. программа государственных внутренних заимствований была выполнена с превышением предусмотренных изначально показателей более чем в 2 раза. Тогда потребность в заемных средствах резко выросла на фоне упавших доходов бюджета во время пандемии. Объем государственного долга России в 2020 г. увеличился на 5,4 трлн руб. С этого момента основными покупателями гособлигаций выступали крупные российские банки. Их роль в кредитовании бюджета еще более усилилась после введения пакета санкций против российского госдолга в 2021 г. – тогда минфин США запретил операции с новыми выпусками, но фактически это отпугнуло большую часть нерезидентов от рынка ОФЗ в целом.
Незадолго до введения ограничений Силуанов говорил, что в случае ограничений на инвестиции в российские облигации власти будут более активно привлекать к участию в аукционах коммерческие банки, а также договариваться с ЦБ о предоставлении им ликвидности. «Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком, с тем чтобы вопросы ликвидности ЦБ решал бы, помогал бы таким финансовым институтам. Это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», – сообщал министр план действий на случай санкций. После начала СВО власти западных стран запретили любые операции с российскими суверенными бумагами.
Можно уже через неделю
Наиболее популярные среди внутренних инвесторов облигации – это бумаги с постоянным купоном, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. В условиях снижения ключевой ставки, а также неопределенности из-за санкций, СВО на Украине и перспектив бюджета, вероятнее всего, основной спрос придется на ОФЗ сроком не более трех лет, добавил он. Сейчас доходность облигаций с погашением через 2–3 года составляет около 8,5%, по всей видимости, осенние и зимние выпуски будут иметь похожую доходность – на 1 процентный пункт (п. п.) ниже ключевой ставки, полагает он (сейчас ставка ЦБ составляет 9,5%, но эксперты прогнозируют ее снижение на 0,5–1 п. п. на заседании Банка Рос сии 22 июля. – «Ведомости»). По мнению Емельянова, в нынешних условиях адекватный объем размещения может составить 50–60 млрд руб. в месяц, что примерно втрое меньше прошлогодних темпов. Таким образом, если первый выпуск пройдет в сентябре, до конца года можно успеть занять около 200 млрд, резюмировал аналитик.
На фоне расширения структурного профицита ликвидности банковского сектора потребность в инвестициях в государственные ценные бумаги среди институциональных инвесторов возрастает, полагает специалист управления по работе с облигациями ИК «Велес капитал» Екатерина Кокина. Более того, фактически отсутствие возможности размещать средства в иностранные активы дополнительно подогревает спрос на новые выпуски, добавила она. План размещения, по ее мнению, будет существенно отставать от рыночного спроса в меньшую сторону: потенциальный спрос может превысить 3 трлн.
В большинстве сценариев Минфин мог бы провести до конца года несколько аукционов с выпуском ОФЗ с постоянным купоном 8,5–9% на средние сроки, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В умеренно консервативных предпосылках дефицит федерального бюджета может составить в этом году около 2% ВВП (примерно 2,8 трлн руб., судя по последнему прогнозу его номинального уровня Минэкономразвития. – «Ведомости»), но вряд ли чистые размещения в этом году окажутся сопоставимыми с этой величиной, полагает аналитик. ОФЗ не станут важной частью финансирования расходов, резюмировал Куликов.
У Минфина есть хорошая возможность провести тестирование рынка гособлигаций уже на следующей неделе, предложил главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Во-первых, на фоне избытка рублевой ликвидности – 20 июля было проведено погашение выпуска ОФЗ на сумму 294 млрд руб., а 27 июля предстоит еще одно – на 100 млрд руб. Во-вторых, на заседании Банка России в пятницу, вероятно, ключевая ставка будет снижена на 0,5–1 п. п., что дополнительно улучшит условия для выпуска новых бумаг, пояснил Ермак. Размещение могло бы пройти с минимальной премией к уровню вторичного рынка или даже без нее, прогнозирует эксперт.