России навязали дефолт

Обычно дефолт объявляют международные рейтинговые агентства, но вся «большая тройка» отозвала рейтинги России. Если рейтинговые агентства сами отозвали рейтинги эмитента, они не могут их понизить до дефолтного уровня, говорит старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич. Объявить о дефолте могут сами инвесторы, если доля их вложений составит более 25% от находящихся в обращении облигаций и они захотят начать взыскание долга в судебном порядке, отмечает он. Правда, это будет затруднено, поскольку ни в одном из выпусков Россия не отказывалась от суверенного иммунитета, а средства Минфином выплачены в полном объеме.