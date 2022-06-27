России навязали дефолт

России навязали дефолтНо вряд ли иностранные инвесторы заинтересованы в официальном объявлении дефолта, считают эксперты
В ночь на 27 июня истек льготный период, в течение которого Россия должна была выплатить $100 млн по своему внешнему долгу. Поздно вечером международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Россия этого не сделала, допустив дефолт. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», – цитируют СМИ сообщение Moody's.
Западные СМИ отмечают, что это первый дефолт страны по своим внешним обязательствам впервые с 1918 г., когда Владимир Ленин аннулировал все долги царского режима.
Минфин России уже заявлял о несогласии с подобной трактовкой – деньги были отправлены еще в мае, но не дошли до держателей бумаг из-за европейского депозитария Euroclear. Ситуация вокруг «дефолта» России складывается уникальная: с одной стороны, у должника есть средства и намерение платить по долгу, с другой – возможность для этого заблокирована. «Ведомости» разбирались, почему так произошло и что это значит.
Деньги застряли
Месяц назад, 27 мая, наступила официальная дата выплаты Россией купонов по двум евробондам Минфина – в долларах со сроком погашения в 2026 г. (купон на $71,25 млн) и в евро со сроком погашения в 2036 г. (26,5 млн евро). Несмотря на то что в феврале Минфин, Банк России и фонд национального благосостояния попали под санкции Запада, минфин США выдал отдельную лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг (благодаря ей Минфин заплатил, например, по евробондам в марте).
Но лицензия Штатов на обслуживание валютного госдолга истекла 25 мая, а продлевать они ее не собирались. Поэтому Минфин России отправил средства в долларах и евро в Национальный расчетный депозитарий (НРД) заранее, 20 мая, чтобы выплаты успели дойти до иностранных держателей госдолга до истечения американской лицензии.
12,51 млрд руб.
что эквивалентно $234,85 млн, направил Минфин 23 июня держателям двух выпусков евробондов по новой рублевой схеме, перечислив купон в НРД
НРД направил деньги владельцам еврооблигаций, чьи права учитывались в российской инфраструктуре, а также иностранным посредникам, в том числе в расчетно-клиринговую систему Euroclear для дальнейшего перечисления инвесторам. 24 мая деньги поступили в Euroclear для платежа в долларах, а 25-го – в евро, пишет Минфин на своем сайте.
Но от Euroclear до инвесторов деньги не дошли.
Минфин сообщил на своем сайте 27 июня, что международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме и заранее, имея правовую (лицензия минфина США истекла 25 мая) и финансовую (средства получены 24 и 25 мая) возможность довести платеж до конечных получателей, «не совершили для этого необходимые действия».
Из-за того что иностранные депозитарии отказываются проводить платежи, Минфин разработал схему выплат по евробондам полностью через НРД – они будут в рублях. Иностранным депозитариям, учитывающим права на российские евробонды, в НРД будут открыты рублевые спецсчета типа И. Средства для этой группы владельцев будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов. Минфин 23 июня исполнил обязательства перед держателями двух выпусков евробондов по новой рублевой схеме, перечислив купон на 12,51 млрд руб. ($234,85 млн) в НРД.
Минфин считает, что дефолта нет, и объясняет почему. Во-первых, ведомство заранее перечислило средства для оплаты «в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций». Во-вторых, все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия лицензии минфина США, «но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов».
Событием дефолта в соответствии с эмиссионной документацией является «отсутствие платежа» (failure to pay) со стороны должника, пишет Минфин, но платеж был произведен заблаговременно – 20 мая.
Таким образом, резюмирует ведомство, инвесторы не получили средства не из-за того, что Минфин-должник не перечислил платеж, а в силу действия третьих лиц. Такое обстоятельство не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта, пишет ведомство: оно должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон. Поэтому Минфин предложил иностранным инвесторам обращаться с претензиями в соответствующие финансовые институты.
Есть дефолт или нет
Со стороны иностранных держателей госдолга невыплата должником обязательств все же может считаться дефолтом, говорят юристы. Есть формальное, юридическое, понимание дефолта как факта непоступления платежа, т. е. невыполнения обязательств в срок, говорит старший партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко. Неисполнение обязательств в валюте, которое предусмотрено условиями соглашения, формально является нарушением условий выпуска и влечет определенные последствия, связанные с этим нарушением, добавляет адвокат и партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.
Но для объективной оценки ситуации и установления достаточных признаков для объявления дефолта необходимо принять во внимание ряд факторов, в том числе: при наступлении каких условий, предусмотренных документацией о выпуске гособлигаций, держатели могут объявить дефолт России; предусмотрен ли документацией о выпуске гособлигаций какой-либо порядок реструктуризации обязательства эмитента без объявления дефолта; способствовали ли неисполнению обязательств третьи лица или действия государственных органов и могут ли такие действия считаться форс-мажором, который не влечет наступление дефолта, перечисляет советник юридической фирмы Level Legal Services Анна Белова.
«Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для России по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбирается, понимают, что никакой это не дефолт» 23 июня, цитата по «РИА Новости»
Обычно дефолт объявляют международные рейтинговые агентства, но вся «большая тройка» отозвала рейтинги России. Если рейтинговые агентства сами отозвали рейтинги эмитента, они не могут их понизить до дефолтного уровня, говорит старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич. Объявить о дефолте могут сами инвесторы, если доля их вложений составит более 25% от находящихся в обращении облигаций и они захотят начать взыскание долга в судебном порядке, отмечает он. Правда, это будет затруднено, поскольку ни в одном из выпусков Россия не отказывалась от суверенного иммунитета, а средства Минфином выплачены в полном объеме.
Есть много разных вариантов работы с долгами (подождать, вести переговоры, реструктурировать), поэтому инвесторы в этот же день не кидаются «посыпать голову пеплом» или взыскивать деньги, считает Ермоленко. Дефолт не выгоден никому, согласна Белова: Россия и держатели облигаций заинтересованы в конструктивном разрешении данной ситуации. Но порядок урегулирования споров в подобных ситуациях (суд, юрисдикция) прописан в выпуске бумаг, резюмирует она.
Ситуация крайне неоднозначная и вряд ли держатели российских евробондов захотят реально добиваться официального признания дефолта по своим бумагам, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Проблема в том, что, даже если часть инвесторов будет готова отказаться от рублевых выплат и фактически списать в убыток еврооблигации, другие не захотят просто так терять средства и ухудшать свои балансы, поэтому пойдут на предложенный Минфином механизм, пояснил Климанов. Возникает конфликт интересов, причем, вероятно, между фондами из одной и той же страны, уточнил он. В случае исков против России Минфин сможет направить иск третьей стороне, например депозитариям, которые отказываются из-за санкций проводить платежи. Устраивать самим «юридический ад» вряд ли в интересах инвесторов.
Так или иначе пока непонятно, как будет развиваться ситуация, причем гораздо больше неопределенности в том, что произойдет на горизонте ближайших месяцев, когда наступят сроки выплат по другим выпускам, резюмировал Климанов.
Что это значит для России
Нынешний дефолт России является уникальным и целиком искусственным, поскольку у страны есть средства и желание платить по внешним долгам, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Запад целенаправленно привел Россию в состояние дефолта, заблокировав возможность платить по долгу», – отмечает экономист. Все участники финансового рынка это прекрасно понимают, считает экономист: для России или российских компаний не должно возникнуть проблем при необходимости занимать на азиатских рынках. Тем более что ставки по гособлигациям Китая сейчас ниже, чем доходности гособлигаций США.
Для России как заемщика тоже никаких значимых последствий дефолта экономист не видит: страна уже и так отрезана от западной финансовой системы после начала конфликта на Украине. У России избыток долларов и евро от профицита текущего счета платежного баланса, поэтому необходимости во внешних займах сейчас нет.
Для институциональных инвесторов, осуществляющих прямые инвестиции, принципиального значения сообщение о техническом дефолте в России не имеет, согласен Климанов. Более того, поскольку международные рейтинговые агентства отозвали свои оценки кредитоспособности России, какой-либо официальной информации о наступлении в России дефолта, которую можно было бы использовать для принятия решений по тем или иным регламентам, у иностранных инвесторов нет, добавил он.
Для России, если дефолт все-таки признают, основные риски лежат в области объявления кросс-дефолта по другим ее зарубежным обязательствам и попыток взыскания задолженности путем ареста ее активов, говорит Петроневич из «ФК Открытие». Но учитывая, что заблокированная часть активов (порядка $300 млрд) многократно превышает эту сумму, это мало что меняет для России в ее текущей позиции.