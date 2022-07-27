Реальные располагаемые доходы населения сократились во II квартале на 0,8%При этом по сравнению с I кварталом рост составил 16,4% на фоне соцвыплат
Реальные располагаемые доходы населения – доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию – сокращаются второй квартал подряд, свидетельствуют данные Росстата. В апреле - июне они снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе - марте – на 1,2%. За первое полугодие, по данным Росстата, спад составил 0,8% в годовом выражении.
Во II квартале по сравнению с первым реальные располагаемые доходы выросли на 16,4%. При этом реальные денежные доходы, которые не учитывают обязательные платежи, но корректируются на рост цен, упали в апреле - июне на 1,9% к прошлому году. Инфляция в июне, по данным статистического ведомства, составила 15,9%.
Денежные доходы в среднем на душу населения составили 44 374 руб. в апреле - июне – в номинальном выражении это больше, чем во II квартале прошлого года, на 15,2%.
В структуре денежных доходов населения во II квартале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. возросли доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда. Реальные заработные платы, по данным Росстата, сокращались в апреле и мае значительнее — на 7,2% и 6,1% соответственно.
Денежные расходы населения в пепрвом полугодии 2022 г. составили 34,5 трлн руб. и увеличились на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг на 12,3% больше, чем в первом полугодии 2021 г. За январь - июнь прирост сбережений составил 676,2 млрд руб. (в первом полугодии 2021 г. — 271,5 млрд руб.).
Реальные доходы во время пандемии сокращались больше. За II квартал 2020 г., когда действовали наиболее сильные ограничения из-за пандемии, спад составил 7,5%, в целом за 2020 г. они снизились на 3,5%.
Согласно сценарным условиям Минэкономразвития, представленным в мае, реальные доходы населения в 2022 г. упадут на 6,8% при инфляции в 17,5% . При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что прогноз будет скорректирован в лучшую сторону.
Реальные располагаемые доходы учитывают помимо инфляции еще обязательные платежи, такие как налоги, уплата процентов по кредитам и взносы по страховкам, пояснил ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. По мнению эксперта, разрыв между реальными денежными и реальными располагаемыми доходами более чем в 1 процентный пункт говорит о том, что значительно уменьшились выплаты по кредитам, это связано с тем, что во II квартале население не брало новых займов, а обслуживание действующих обходилось дешевле. Это сыграло в сторону улучшения показателя реальных располагаемых доходов по сравнению с I кварталом, подчеркивает он.
Как отмечает главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, в пользу реальных доходов во II квартале сыграли социальные выплаты – их доля в структуре источников поступлений выросла с 20 до 21%. Ранее правительство анонсировало, что с мая начнутся новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. По оценкам главы Минтруда Антона Котякова, их размер в среднем составит от 6000 до 12 000. «Ведомости» писали, что больше половины семей столкнулись с отказами в выплатах из-за несоответствия критериям нуждаемости.
По итогам года прогноз ЦМАКП предусматривает падение реальных доходов населения на 4-5%, говорит Поляков. При этом динамика за первое полугодие оказалась лучше ожиданий, и для реализации такого сценария спад во втором полугодии должен быть значительно более глубоким. Правительство по итогам III квартала должно решить, будет ли дополнительная индексация МРОТа и прожиточного минимума до уровня инфляции, – это может поддержать доходы во втором полугодии, напоминает Поляков.
Исаков прогнозирует, что по итогам года спад реальных располагаемых доходов не превысит 3-3,5% за счет замедления инфляции и индексации соцвыплат. С 1 июня власти дополнительно проиндексировали прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и страховые пенсии на 10%. Прожиточный минимум на душу населения с учетом индексации составит 13 919 руб., для трудоспособного населения — 15 172 руб., для детей — 13 501 руб., для пенсионеров — 11 970 руб.
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