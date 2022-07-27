Реальные располагаемые доходы населения сократились во II квартале на 0,8%

Реальные располагаемые доходы учитывают помимо инфляции еще обязательные платежи, такие как налоги, уплата процентов по кредитам и взносы по страховкам, пояснил ведущий эксперт ЦМАКП Игорь Поляков. По мнению эксперта, разрыв между реальными денежными и реальными располагаемыми доходами более чем в 1 процентный пункт говорит о том, что значительно уменьшились выплаты по кредитам, это связано с тем, что во II квартале население не брало новых займов, а обслуживание действующих обходилось дешевле. Это сыграло в сторону улучшения показателя реальных располагаемых доходов по сравнению с I кварталом, подчеркивает он.