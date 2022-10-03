Минфин предложил вычет из НДФЛ по всем инвестпродуктам

Минфин готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить индивидуальные инвестиционные счета основного, первого, типа (ИИС-I) на инструменты нового формата. Это следует из разработанной ведомством концепции развития этого института, с которой ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердили два собеседника, знакомых с ходом подготовки документа. В концепции Минфина счета нового типа фигурируют как ИИС-III.