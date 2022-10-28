В США сработал самый мощный индикатор близкой рецессии

В США сработал самый мощный индикатор близкой рецессииРазница доходностей между десятилетними и трехмесячными гособлигациями стала отрицательной впервые с коронакризиса
Индикатор близкой рецессии в США – инверсия кривой доходности или так называемый term spread, показывающий разницу между доходностями эталонных длинных – десятилетних, и коротких – трехмесячных облигаций Казначейства, впервые с марта 2020 г. вошел в отрицательную зону. 18 октября он достиг отметки -0,03 процентных пункта (п. п.), следует из данных ФРС. Уже на следующий день, 19 октября, показатель вернулся в плюс, но с 25 числа term spread вновь стал отрицательным. Доходность коротких облигаций была выше доходности на 0,04 п. п. Негативные значения сохраняются все последние дни, причем инверсия усиливается. 26 октября показатель опустился до -0,07 п. п., 27-го – до -0,17 п. п. Внимание на это также обратили в WSJ.
Разница сигнализирует о наступлении рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев. Другой, в целом аналогичный показатель спада – спред между двухлетними и десятилетними облигациями – закрепился в отрицательной зоне уже в июле. Но, согласно определению Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в ФРС), отношение между трехмесячными и десятилетними бумагами – это более «мощный индикатор» рецессии.
Инверсия доходностей предшествовала практически всем экономическим кризисам в США начиная с 1950 г., пишет WSJ. Исключением стал лишь «ложный сигнал» перед замедлением экономики в 1967 г. Инверсия наблюдалась и перед кризисом 2008 г., и перед спадом в период пандемии в 2020.
В III квартале 2022 г., как следует из данных министерства торговли США, ВВП страны продемонстрировал рост в 2,6% – это выше прогнозов аналитиков Trading Economics, ожидавших 2,4%, и респондентов The Wall Street Journal, прогнозировавших 2,3%. По общему правилу рецессией признается последовательное сокращение ВВП более двух кварталов подряд, что в текущем году уже демонстрировала американская экономика. ВВП США снизился на 1,6% в I квартале и на 0,4% во II-м. Тем не менее Национальное бюро экономических исследований (NBER), которое официально устанавливает факты наступления кризиса в США, не признало эту экономическую динамику рецессионной. Согласно определению NBER, рецессией признается период «значительного снижения экономической активности, которое распространяется по всей экономике и длится более нескольких месяцев».
Причины инверсии
Одна из причин инверсии доходностей – это продолжающийся рост государственного долга США, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов. К 4 октября этот показатель составил $31,12 трлн. Данный фактор негативно влияет на готовность инвесторов к долгосрочным вложениям в американскую экономику.
Еще одна причина – ужесточение политики ФРС, добавил руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Шибанов. Регулятор США будет продолжать повышать краткосрочную ставку, в том числе ожидается, что на ближайшем заседании она будет поднята на 75 п. п., поэтому доходности по трехмесячным облигациям повысились и останутся высокими весь 2023 г., поясняет эксперт. Пока долгосрочные ставки ниже этих уровней, поэтому разница отрицательна, добавляет он.
Ожидается, что в борьбе с инфляцией ФРС будет последовательно повышать ключевую ставку вплоть до 4,75% к концу текущего года, согласился Максимов.
В сентябре инфляция в США была зафиксирована на уровне 8,2%, что является снижением по сравнению с августом (8,3%), июлем (8,5%) и июнем (9,1%), но все равно остается гораздо выше целевого значения в 2%.
Кроме того, на настроения инвесторов влияет и геополитика, отмечает Максимов. В частности, неудачи администрации Байдена на переговорах с Саудовской Аравией по поводу «секретной нефтяной сделки», указывает он. Якобы согласно ее условиям, как писала ранее газета NYT, Эр-Рияд должен был нарастить добычу нефти к концу 2022 г. Но решение ОПЕК+ было противоположным, напомнил он.
Ждать ли рецессию
Учитывая, что США продемонстрировали довольно неплохие показатели за III квартал, вряд ли стоит говорить о начале рецессии здесь и сейчас, сомневается Шибанов. Помимо роста ВВП американская экономика показывает и стабильность на рынке труда: уровень безработицы в стране остается на отметке около 4%.
При этом другой крайне иллюстративный индикатор спада – индекс деловой активности PMI – находится на отметке ниже 50 индексных пунктов (49,9 в производственном секторе и 47,3 для композитного индекса), напомнил Максимов. Это также говорит о неуверенности инвесторов относительно перспектив американской экономики.
Рост цен на энергоносители, продовольствие, металлы уже стал неподъемным для значительной части бизнеса и домохозяйств, считает эксперт. Нельзя игнорировать и глобальные тренды по отказу от доллара, добавил Максимов.
Когда ставки ФРС достигнут 4,5-5%, население очень серьезно ощутит удорожание кредитов и рост стоимости обслуживания долгов, согласился Шибанов. Тогда рынок труда может начать лихорадить: первые знаки этого уже видны: в Microsoft и Twitter собираются увольнять сотрудников, напомнил Шибанов. Действительно, рецессии следует ожидать в 2023 г., после 1947 г. в США спады длятся в среднем по 10 месяцев, примерно так будет и в этот раз, полагает он.