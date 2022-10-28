В США сработал самый мощный индикатор близкой рецессии

В III квартале 2022 г., как следует из данных министерства торговли США, ВВП страны продемонстрировал рост в 2,6% – это выше прогнозов аналитиков Trading Economics, ожидавших 2,4%, и респондентов The Wall Street Journal, прогнозировавших 2,3%. По общему правилу рецессией признается последовательное сокращение ВВП более двух кварталов подряд, что в текущем году уже демонстрировала американская экономика. ВВП США снизился на 1,6% в I квартале и на 0,4% во II-м. Тем не менее Национальное бюро экономических исследований (NBER), которое официально устанавливает факты наступления кризиса в США, не признало эту экономическую динамику рецессионной. Согласно определению NBER, рецессией признается период «значительного снижения экономической активности, которое распространяется по всей экономике и длится более нескольких месяцев».