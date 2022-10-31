Решетников допустил инфляцию по итогам года ниже официального прогноза

Решетников допустил инфляцию по итогам года ниже официального прогнозаЦБ назвал мобилизацию сдерживающим рост цен фактором
Сезонная дефляция закончилась, заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку. При этом нынешние темпы инфляции «даже ниже целевых», отметил он. По итогам года показатель может быть меньше, чем предусмотрено в официальном прогнозе Минэка (12,4%. – «Ведомости»), допустил министр. Дефляция прекратилась, в первую очередь, из-за исчерпания сезонных факторов, добавил Решетников.
Ранее в пятницу, 28 октября, Банк России уточнил прогнозный диапазон по инфляции на 2022–2025 гг. В последний раз регулятор оценивал показатель в сентябре: тогда ЦБ ожидал роста цен по итогам года на 11–13%. Обновленный диапазон немного сузился – до 12–13%. Новым фактором, оказавшим влияние на макроэкономические индикаторы, стала мобилизация, подчеркивалось в пресс-релизе регулятора.