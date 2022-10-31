Решетников допустил инфляцию по итогам года ниже официального прогноза

Сезонная дефляция закончилась, заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку. При этом нынешние темпы инфляции «даже ниже целевых», отметил он. По итогам года показатель может быть меньше, чем предусмотрено в официальном прогнозе Минэка (12,4%. – «Ведомости»), допустил министр. Дефляция прекратилась, в первую очередь, из-за исчерпания сезонных факторов, добавил Решетников.