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Решетников допустил инфляцию по итогам года ниже официального прогноза

ЦБ назвал мобилизацию сдерживающим рост цен фактором
Дмитрий Гринкевич
В кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку министр экономического развития Максим Решетников (на фото третий справа) заявил, что сезонная дефляция закончилась / Евгений Разумный / Ведомости

Сезонная дефляция закончилась, заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку. При этом нынешние темпы инфляции «даже ниже целевых», отметил он. По итогам года показатель может быть меньше, чем предусмотрено в официальном прогнозе Минэка (12,4%. – «Ведомости»), допустил министр. Дефляция прекратилась, в первую очередь, из-за исчерпания сезонных факторов, добавил Решетников.

Ранее в пятницу, 28 октября, Банк России уточнил прогнозный диапазон по инфляции на 2022–2025 гг. В последний раз регулятор оценивал показатель в сентябре: тогда ЦБ ожидал роста цен по итогам года на 11–13%. Обновленный диапазон немного сузился – до 12–13%. Новым фактором, оказавшим влияние на макроэкономические индикаторы, стала мобилизация, подчеркивалось в пресс-релизе регулятора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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