Немецкий экспорт неожиданно резко упал в декабре

Импорт сократился примерно на аналогичную величину. По итогам декабря Германия импортировала товаров и услуг на 117,4 млрд евро, это на 6,1% меньше ноябрьских показателей в 125 млрд евро. Объем немецкого импорта достиг пикового с 2018 г. значения в 134,4 млрд евро в августе 2022 г., после чего начал стабильно сокращаться: на 1,9% в сентябре (по сравнению с прошлым месяцем), на 2% в октябре и на 3,1% в ноябре, следует из данных Destatis.