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Немецкий экспорт неожиданно резко упал в декабре

Показатель к ноябрю снизился на 6,3%, что разошлось c консенсус-прогнозами
Антон Козлов
Снижение экспорта отражает ограниченный спрос на фоне высокой инфляции и падения реальных доходов населения в западных экономиках / Marcus Brandt / picture alliance via Getty Images

Экспорт Германии в декабре 2022 г. составил 127,4 млрд евро, что на 6,3% меньше по отношению к ноябрю, из данных Федерального статистического управления (Destatis). Тогда поставки ФРГ были на уровне 136 млрд евро. Это стало самым резким падением месяц к месяцу с апреля 2020 г. (пиковый период пандемии), когда экспорт сократился на 24% по сравнению с мартом (с 99,8 млрд до 75,8 млрд евро). Согласно консенсус-прогнозу Dow Jones & Company, ожидалось падение на 3,5%.

Импорт сократился примерно на аналогичную величину. По итогам декабря Германия импортировала товаров и услуг на 117,4 млрд евро, это на 6,1% меньше ноябрьских показателей в 125 млрд евро. Объем немецкого импорта достиг пикового с 2018 г. значения в 134,4 млрд евро в августе 2022 г., после чего начал стабильно сокращаться: на 1,9% в сентябре (по сравнению с прошлым месяцем), на 2% в октябре и на 3,1% в ноябре, следует из данных Destatis.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных