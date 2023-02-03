Немецкий экспорт неожиданно резко упал в декабре

Немецкий экспорт неожиданно резко упал в декабреПоказатель к ноябрю снизился на 6,3%, что разошлось c консенсус-прогнозами
Экспорт Германии в декабре 2022 г. составил 127,4 млрд евро, что на 6,3% меньше по отношению к ноябрю, из данных Федерального статистического управления (Destatis). Тогда поставки ФРГ были на уровне 136 млрд евро. Это стало самым резким падением месяц к месяцу с апреля 2020 г. (пиковый период пандемии), когда экспорт сократился на 24% по сравнению с мартом (с 99,8 млрд до 75,8 млрд евро). Согласно консенсус-прогнозу Dow Jones & Company, ожидалось падение на 3,5%.
Импорт сократился примерно на аналогичную величину. По итогам декабря Германия импортировала товаров и услуг на 117,4 млрд евро, это на 6,1% меньше ноябрьских показателей в 125 млрд евро. Объем немецкого импорта достиг пикового с 2018 г. значения в 134,4 млрд евро в августе 2022 г., после чего начал стабильно сокращаться: на 1,9% в сентябре (по сравнению с прошлым месяцем), на 2% в октябре и на 3,1% в ноябре, следует из данных Destatis.