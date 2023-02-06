ОНФ и ФНС откроют центры для бизнеса по решению проблем с единым налоговым счетом

Как работает ЕНС

Всеобщий переход на ЕНС организаций и ИП, за исключением самозанятых, был одобрен Госдумой в конце 2021 г. Принцип единого платежа тестировался на протяжении второго полугодия 2022 г. ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом, приводит ФНС описание нового режима на своем сайте. Налогоплательщик всегда будет понимать – либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению. До 1 января предприниматели должны были заполнять множество платежек с различными реквизитами и сроками уплаты. Теперь государство самостоятельно распределяет платежи по налогам и бюджетам, у плательщика появляется единое сальдо расчетов с бюджетом. ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности. Единый срок представления налоговых деклараций – не позднее 25-го числа месяца, единый срок уплаты НДС, налога на прибыль организаций, НДПИ, транспортный налог, налог на имущество организаций, УСН, страховых взносов – 28-е число месяца.