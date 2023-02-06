ОНФ и ФНС откроют центры для бизнеса по решению проблем с единым налоговым счетом

ОНФ и ФНС откроют центры для бизнеса по решению проблем с единым налоговым счетомПредприниматели столкнулись со сложностями при переходе на новый режим платежей в бюджет
Во всех региональных отделениях Народного фронта совместно с налоговой службой будут открыты центры информирования и сбора обратной связи по поводу сложностей, связанных с переходом на новую систему уплаты налогов – механизм единого налогового счета (ЕНС, запущен с 1 января). Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ОНФ.
Договоренность о взаимодействии и совместной работе на уровне руководства ФНС и исполкома объединения уже достигнута, заверил он.
В центрах представители бизнеса смогут получить консультацию или решить проблему совместно со специалистами налоговой службы, подтвердил представитель ФНС.
Кроме того, с ОНФ будут созданы совместные региональные штабы, где напрямую с руководством управлений ФНС в субъектах будут решаться сложные вопросы, отметил он. Также налоговая готова прикомандировать своих специалистов в регионах в создаваемые центры содействия, заверил представитель службы.
При переходе на ЕНС компании и индивидуальные предприниматели столкнулись с рядом проблем, напомнил собеседник в ОНФ. В частности, от бизнеса поступают обращения о появлении задолженности, которой ранее не было, отметил он. В ряде регионов налогоплательщики столкнулись с невозможностью оперативно получить разъяснения по этим начислениям, уточнил представитель ОНФ. Кроме этого, уже сейчас ясно, что есть проблемы с доступом к информации о состоянии Единого налогового счета в личном кабинете на портале ФНС, добавил он.
Совместные центры будут работать для того, чтобы помочь организациям и ИП и не допустить нарушения их прав, подчеркнул представитель Народного фронта.
«В ближайшие две недели мы проведем анализ и предложим основанные на пожеланиях бизнеса системные решения. Особое внимание будет уделено защите прав участников СВО, которые сейчас не имеют возможности реагировать на изменения системы оплаты налогов», – передал представитель ОНФ слова руководителя исполкома объединения Михаила Кузнецова.
В связи с тем что система новая, у предпринимателей и организаций возникает много вопросов, признал представитель налоговой. ФНС, со своей стороны, уже открыла федеральный центр, где можно оперативно выяснить вопросы, связанные с ЕНС, консультацию также можно получить в контакт-центре и телеграм-канале налоговой.
Впрочем, ФНС уже принят ряд мер, направленных на урегулирование вопросов, связанных с переходом на ЕНС. В частности, до 1 марта установлен мораторий на принудительное взыскание задолженности, следует из опубликованного 26 января письма руководителя службы Даниила Егорова. Налоговые органы должны провести до 1 марта индивидуальные сверки с налогоплательщиками, если имеются разногласия по суммам сформированного сальдо. До проведения сверки не может быть взыскана задолженность в виде отрицательного сальдо ЕНС.
Кроме этого, до 1 мая 2023 г. и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 г. ФНС не будет привлекать к ответственности за непредоставление уведомлений об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов. За исключением случаев, где по результатам проверок выявлено занижение налоговой базы.
Как работает ЕНС
Всеобщий переход на ЕНС организаций и ИП, за исключением самозанятых, был одобрен Госдумой в конце 2021 г. Принцип единого платежа тестировался на протяжении второго полугодия 2022 г. ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом, приводит ФНС описание нового режима на своем сайте. Налогоплательщик всегда будет понимать – либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению. До 1 января предприниматели должны были заполнять множество платежек с различными реквизитами и сроками уплаты. Теперь государство самостоятельно распределяет платежи по налогам и бюджетам, у плательщика появляется единое сальдо расчетов с бюджетом. ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности. Единый срок представления налоговых деклараций – не позднее 25-го числа месяца, единый срок уплаты НДС, налога на прибыль организаций, НДПИ, транспортный налог, налог на имущество организаций, УСН, страховых взносов – 28-е число месяца.
Минимальные издержки
Единый налоговый счет – масштабный и нужный проект, отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Переходный период проходит с минимальными издержками, представлялось, что реформа будет проходить гораздо сложнее, оценил он. Определенные проблемы действительно возникают: например, разночтения по суммам налогов за прошедшие периоды, признал Катырин. Но, по его мнению, сложности не носят системного характера, к тому же для этого сейчас и действует мораторий на принудительное взыскание долгов, резюмировал он.
Введение института ЕНС коррелирует с расширением цифровых возможностей ФНС – онлайн-доступности сервиса с детализацией начислений и уплаты налогов, добавила член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева. Взаимодействие бизнеса и власти выйдет на качественно новый уровень, собираемость налогов станет выше, издержки госуправления снизятся, полагает она. Но из-за разных сроков сдачи отчетности и перечисления налогов в бюджет может списываться сразу весь платеж, что приводит к формированию технической задолженности, отметила Авдеева. Встречаются и ошибки налогового органа, которые тоже могут приводить к задолженности по другим налоговым платежам. В связи с этим необходимо разработать дополнительные регламенты, регулирующие данную сферу, а также оценить и сопоставить пользу и риски для бизнеса, предложила она.
На сегодняшний день платформа еще донастраивается, отметил партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Иларион Леметюйнен. В срок до 25 января отдельными компаниями были поданы уведомления об исчисленных налогах, идет обработка уведомлений и платежей для корректного формирования сальдо: это первый платежный период с масштабным использованием ЕНС, напомнил он. ФНС России требуется время для проверки алгоритмов в новой платформе, чтобы результаты формирования сальдо были корректными, продолжил Леметюйнен.
На текущий момент мы находимся в переходном периоде, согласился он. Сальдо по ЕНС формируется с задержкой: в частности, налоговые платежи компаний в конце декабря отобразились на счете с определенным лагом, рассказал консультант. У ряда компаний есть вопросы к правильности расчета сальдо по ЕНС на начало года, в частности по пени, уточнил Леметюйнен. В связи с этим запланирована работа по сверке и перепроверке расчета сальдо по ЕНС, отметил эксперт.
На сегодняшний день многие налогоплательщики столкнулись с тем, что сальдо ЕНС, рассчитанное налоговыми органами по состоянию на 1 января 2023 г., не соответствует их данным, подтвердила директор налоговой практики «Технологий доверия» Наталия Угарова. Налоговые органы признают, что пока не все транзакции обработаны и сальдо еще будет меняться. Если в результате проведения сверок во время действия моратория разногласия не удастся устранить, налогоплательщик может обжаловать действия налогового органа по формированию сальдо ЕНС в вышестоящем налоговом органе. Последней инстанцией может стать обращение в суд, резюмировала Угарова.