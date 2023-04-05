Эксперты оценили готовность России к технологическому суверенитету

Эксперты оценили готовность России к технологическому суверенитетуЭта концепция готовится по поручению президента Владимира Путина
Одним из ключевых факторов достижения технологического суверенитета является подготовка кадров, заявил первый замглавы комитета по науке и высшему образованию Госдумы Александр Мажуга на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 5 апреля.
По его словам, распределение бюджетных мест в вузах в 2023 г. будет «специфическим, отвечающим задаче обеспечения научно-технологического суверенитета». «На первом месте у нас будут инженерно-технические специальности (245 000 мест), на втором месте – специалисты в сфере IT (около 160 000 мест). Помимо этого, 73% всех бюджетных мест будут распределены в регионы», – рассказал депутат.
В понятие технологического суверенитета входят самые различные направления развития, например, обороноспособность, здравоохранение, сельское хозяйство и др., пояснил Мажуга. «Облик высшего образования» в своем послании Федеральному собранию обозначил президент России Владимир Путин, отметил он. «Мы основываемся на опыте советской школы, при этом берем все лучшее из последних десятилетий, сохраняя время обучения от четырех до шести лет и фундаментальность образования», – сказал депутат.
Мажуга назвал основные направления развития в области науки и технологии – малотоннажная химия, атомная энергетика, здравоохранение, фармацевтика, генетика, материаловедение и электроника, и обозначил последние достижения в этих областях. Например, по его словам, в базе отечественного программного обеспечения сейчас около 15 000 отечественных продуктов, которые могут «закрыть все операционные вопросы».
4 апреля состоялось заседание президиума Госсовета по промышленности, посвященное поиску механизмов снижения рисков бизнеса в регионах ради наращивания производства. В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что санкции сохранятся надолго, поэтому необходимо предпринимать меры по суверенному развитию страны в долгосрочной перспективе. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», – сказал он.
Концепция технологического развития до 2030 г. направлена на рассмотрение в правительство, заявила замглавы Минобрнауки Дарья Кирьянова. Документ готовится по поручению президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 г. Концепция определит понятие, цели, задачи и принципы достижения технологического суверенитета страны, а также целевые показатели технологического развития.
Документ состоит из трех частей. Первая посвящена технологическому суверенитету, вторая описывает то, как технологии можно интегрировать в экономику, а третья часть посвящена внедрению технологий в производственный процесс. Россия планирует достичь технологического суверенитета путем паритета со странами-лидерами по критическим технологиям (технологии, которые осуществляют жизнедеятельность РФ), а также путем достижения технологического лидерства в сквозных технологиях (межотраслевые технологии), отметила Кирьянова.
В ближайшее время в Госдуму будет внесен проект федерального закона «О малых технологических компаниях», который даст государству возможность идентифицировать технологические компании среди стартапов иных направлений и создать механизмы их поддержки и развития, сообщила она. По предварительным оценкам, это 9000 компаний.
Также Кирьянова заявила, что правительство разрабатывает перечень ключевых направлений технологического развития России. «Когда мы опубликуем этот документ, это даст возможность бизнесу скорректировать свою деятельность и понять, что до 2030 г. у него есть гарантия, что Россия движется в этом направлении», – сказала она.