Эксперты оценили готовность России к технологическому суверенитету

Также Кирьянова заявила, что правительство разрабатывает перечень ключевых направлений технологического развития России. «Когда мы опубликуем этот документ, это даст возможность бизнесу скорректировать свою деятельность и понять, что до 2030 г. у него есть гарантия, что Россия движется в этом направлении», – сказала она.