В кабмине пообещали упростить и сделать адресными 74 соцвыплаты к 2025 году

Социальное казначейство предполагает, во-первых, адресность выплат, т. е. размер поддержки зависит от дохода: менее обеспеченные граждане получают более высокие суммы. Во-вторых, минимизацию бюрократии при подаче заявления, т. е. фактически это система одного окна. Создать социальное казначейство для повышения адресности и эффективности поддержки в условиях коронакризиса в 2020 г. президенту Владимиру Путину предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Из 1 руб. соцпособий и выплат до бедных доходит лишь 25 коп., оценивали тогда эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.