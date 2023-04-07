В кабмине пообещали упростить и сделать адресными 74 соцвыплаты к 2025 году

В кабмине пообещали упростить и сделать адресными 74 соцвыплаты к 2025 годуВ ближайшие месяцы на принципы социального казначейства переведут поддержку военных и их семей
До конца года в систему социального казначейства переведут восемь мер поддержки, заверил представитель Минтруда в ответ на запрос «Ведомостей». В их число войдут, например, выплаты военнослужащим, членам их семей, пособия пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и ряд других, пообещал собеседник. Он утверждает, что к 2025 г. в систему войдут еще 24 меры.
Социальное казначейство предполагает, во-первых, адресность выплат, т. е. размер поддержки зависит от дохода: менее обеспеченные граждане получают более высокие суммы. Во-вторых, минимизацию бюрократии при подаче заявления, т. е. фактически это система одного окна. Создать социальное казначейство для повышения адресности и эффективности поддержки в условиях коронакризиса в 2020 г. президенту Владимиру Путину предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Из 1 руб. соцпособий и выплат до бедных доходит лишь 25 коп., оценивали тогда эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.