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В кабмине пообещали упростить и сделать адресными 74 соцвыплаты к 2025 году

В ближайшие месяцы на принципы социального казначейства переведут поддержку военных и их семей
Ярослава Костенко
Согласно законодательству военнослужащие и их семьи имеют право на социальные надбавки к довольствию, компенсацию услуг ЖКХ и ремонта дома, организацию отдыха детей в летних лагерях / Александр Река / ТАСС

До конца года в систему социального казначейства переведут восемь мер поддержки, заверил представитель Минтруда в ответ на запрос «Ведомостей». В их число войдут, например, выплаты военнослужащим, членам их семей, пособия пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и ряд других, пообещал собеседник. Он утверждает, что к 2025 г. в систему войдут еще 24 меры.

Социальное казначейство предполагает, во-первых, адресность выплат, т. е. размер поддержки зависит от дохода: менее обеспеченные граждане получают более высокие суммы. Во-вторых, минимизацию бюрократии при подаче заявления, т. е. фактически это система одного окна. Создать социальное казначейство для повышения адресности и эффективности поддержки в условиях коронакризиса в 2020 г. президенту Владимиру Путину предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Из 1 руб. соцпособий и выплат до бедных доходит лишь 25 коп., оценивали тогда эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных