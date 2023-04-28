Силуанов назвал количество регионов с профицитом бюджета в I квартале

Силуанов назвал количество регионов с профицитом бюджета в I кварталеПока что субъекты исполняют план по доходам с опережением
72 региона завершили I квартал с профицитом бюджета, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании Совета законодателей. По его словам, субъекты исполняют план по доходам с опережением. Изначально ожидалось, что регионы получат в 2023 г. на 3% меньше, чем в 2022 г., но пока, напротив, фактические поступления превышают прогноз на 6%.
«Здесь положительную динамику по сравнению с прошлым годом продемонстрировали 52 региона, а у 72 регионов доходы за I квартал превышают расходы», – заявил Силуанов.
При этом у субъектов накоплены резервы, которые продолжают увеличиваться, добавил министр. Остатки ликвидности, по его словам, составляют почти 4 трлн руб., причем этот показатель вырос по сравнению с началом года, отметил он.
Инвестиционные расходы субъектов выросли в текущем году на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр. В том числе за счет кредитной поддержки инфраструктуры. «Только в этому году мы выделим 440 млрд руб. таких бюджетных кредитов», - уточнил он.
Регионы демонстрируют положительную динамику на фоне значительного дефицита федерального бюджета, напомнил Силуанов. Это связано с тем, что с этого года власти в ускоренном порядке довели авансы до получателей, а также с переходом на режим единого налогового счета (ЕНС), пояснил министр.
«Мы ориентируемся на то, что в текущем году у нас будет дефицитный бюджет, но стараемся сделать так, чтобы он оставался в рамках наших плановых показателей в 2% ВВП», – заверил он.
По итогам трех месяцев 2023 г. дефицит бюджета составил 2,4 трлн руб., сообщал Минфин. По данным портала «Электронный бюджет», который ведет Федеральное казначейство, на 26 апреля разрыв между доходами и расходами приблизился к 6 трлн руб. После перехода на ЕНС налоговые платежи зачисляются в бюджет один раз в месяц, поэтому рост трат и доходов происходит неравномерно.
Согласно закону о бюджете на этот год, доходы ожидаются в районе в 26 трлн руб., расходы – 29 трлн, дефицит, таким образом, прогнозируется на уровне 3 трлн руб.
После значительных расходов в начале года бюджет в оставшиеся месяцы будет исполняться с профицитом, заявил в ходе марафона российского общества «Знание» помощник президента Максим Орешкин 25 апреля. По его словам, бюджет «в целом устойчив» и пока нет поводов ожидать отклонения суммы дефицита по итогам года от целевых значений.
«После периода довольно больших бюджетных расходов в начале года у нас до конца этого года бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости. И в целом уровни дефицитов будут около целевых значений. И платежный баланс продолжает оставаться здоровым с определенным профицитом текущего счета», – отметил он.
По итогам 2022 г. был зафиксирован небольшой профицит по всем субъектам, писали «Ведомости». Агрегированный показатель превышения доходов над расходами составил 10 млрд руб. Профицитные бюджеты сложились в 36 регионах, наибольший – в Санкт-Петербурге (120 млрд руб.). Из дефицитных регионов самый высокий разрыв между доходами и расходами зафиксирован в Московской области (66,6 млрд руб.).