Силуанов назвал количество регионов с профицитом бюджета в I квартале

«После периода довольно больших бюджетных расходов в начале года у нас до конца этого года бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости. И в целом уровни дефицитов будут около целевых значений. И платежный баланс продолжает оставаться здоровым с определенным профицитом текущего счета», – отметил он.