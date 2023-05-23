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Экономика

Глава ФНС сообщил об открытии ЕНС во всех личных кабинетах физлиц

Даниил Егоров выступил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету
Инна Гресева
Максим Стулов / Ведомости

Для всех физлиц в личных кабинетах открыт раздел единого налогового счета (ЕНС). Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам он рассказал, что уже 46 млн пользователей могут увидеть информацию по расчетам с бюджетом и задолженностях, а также сведения о предстоящих платежах.

Егоров добавил, что личные кабинеты открыты также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего 800 000. Он подчеркнул, что в ближайшее время эта работа будет завершена: «Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом. Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов. Если говорить о физических лицах, тех, кто наблюдал ошибки, это меньше 0,01 % налогоплательщиков».

Егоров напомнил, что необходимость реформирования системы расчетов с бюджетом была вызвана ее чрезмерной сложностью. Из-за большого количества реквизитов для уплаты ежегодно насчитывалось от 60 до 80 млрд руб. невыясненных платежей. Теперь такие ситуации исключены, подчеркнул он.

Согласно разработанному СФ, Госдумой и правительством новому законопроекту, при распределении ЕНП предлагается сначала переводить средства на погашение НДФЛ, а затем уже на другие налоги. Если налогоплательщик уплатит обязательства раньше, то для этого предусмотрен механизм более раннего зачисления в бюджеты. «У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», –добавил Даниил Егоров.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поблагодарил Егорова за то, что ФНС выполнила работу в сжатые сроки, тогда как планировалось закончить все до конца года.

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С 2023 г. для всех налогоплательщиков начнет действовать единый налоговой счет, который пополняется я помощью единого налогового платежа. Платеж в последствие распределяется между обязательствами. Новые правила касаются как физлиц, так и юрлиц и ИП. Отказаться от ЕНС нельзя. Соответствующий закон президент подписал в июле 2022 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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