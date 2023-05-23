Глава ФНС сообщил об открытии ЕНС во всех личных кабинетах физлиц

Глава ФНС сообщил об открытии ЕНС во всех личных кабинетах физлицДаниил Егоров выступил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету
Для всех физлиц в личных кабинетах открыт раздел единого налогового счета (ЕНС). Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам он рассказал, что уже 46 млн пользователей могут увидеть информацию по расчетам с бюджетом и задолженностях, а также сведения о предстоящих платежах.
Егоров добавил, что личные кабинеты открыты также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего 800 000. Он подчеркнул, что в ближайшее время эта работа будет завершена: «Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом. Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов. Если говорить о физических лицах, тех, кто наблюдал ошибки, это меньше 0,01 % налогоплательщиков».
Егоров напомнил, что необходимость реформирования системы расчетов с бюджетом была вызвана ее чрезмерной сложностью. Из-за большого количества реквизитов для уплаты ежегодно насчитывалось от 60 до 80 млрд руб. невыясненных платежей. Теперь такие ситуации исключены, подчеркнул он.
Согласно разработанному СФ, Госдумой и правительством новому законопроекту, при распределении ЕНП предлагается сначала переводить средства на погашение НДФЛ, а затем уже на другие налоги. Если налогоплательщик уплатит обязательства раньше, то для этого предусмотрен механизм более раннего зачисления в бюджеты. «У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», –добавил Даниил Егоров.
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поблагодарил Егорова за то, что ФНС выполнила работу в сжатые сроки, тогда как планировалось закончить все до конца года.
С 2023 г. для всех налогоплательщиков начнет действовать единый налоговой счет, который пополняется я помощью единого налогового платежа. Платеж в последствие распределяется между обязательствами. Новые правила касаются как физлиц, так и юрлиц и ИП. Отказаться от ЕНС нельзя. Соответствующий закон президент подписал в июле 2022 г.