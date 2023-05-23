Глава ФНС сообщил об открытии ЕНС во всех личных кабинетах физлиц

Согласно разработанному СФ, Госдумой и правительством новому законопроекту, при распределении ЕНП предлагается сначала переводить средства на погашение НДФЛ, а затем уже на другие налоги. Если налогоплательщик уплатит обязательства раньше, то для этого предусмотрен механизм более раннего зачисления в бюджеты. «У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете», –добавил Даниил Егоров.