Байден и Маккарти договорились о поднятии потолка госдолга и избежании дефолта в ближайшие два года

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти после телефонного разговора с президентом страны Джо Байденом объявил вечером 27 мая по местному времени о принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта. В Twitter он назвал это событие «принципиальным соглашением, достойным американского народа». По информации Bloomberg, разговор двух лидеров шел 1,5 часа.