Байден и Маккарти договорились о поднятии потолка госдолга и избежании дефолта в ближайшие два года

Байден и Маккарти договорились о поднятии потолка госдолга и избежании дефолта в ближайшие два годаПравым республиканцам этот компромисс может не понравиться
Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти после телефонного разговора с президентом страны Джо Байденом объявил вечером 27 мая по местному времени о принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта. В Twitter он назвал это событие «принципиальным соглашением, достойным американского народа». По информации Bloomberg, разговор двух лидеров шел 1,5 часа.
Ожидается, что текст соглашения о потолке госдолга будет окончательно готов уже 28 мая, а палата представителей проголосует за него, скорее всего, 31 мая. По словам Маккарти, соглашение подразумевает «историческое сокращение расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты».
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