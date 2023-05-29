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Байден и Маккарти договорились о поднятии потолка госдолга и избежании дефолта в ближайшие два года

Правым республиканцам этот компромисс может не понравиться
Владимир Кулагин
Байден и Маккарти договорились о поднятии потолка госдолга и избежании дефолта в ближайшие два года / The White House

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти после телефонного разговора с президентом страны Джо Байденом объявил вечером 27 мая по местному времени о принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта. В Twitter он назвал это событие «принципиальным соглашением, достойным американского народа». По информации Bloomberg, разговор двух лидеров шел 1,5 часа.

Ожидается, что текст соглашения о потолке госдолга будет окончательно готов уже 28 мая, а палата представителей проголосует за него, скорее всего, 31 мая. По словам Маккарти, соглашение подразумевает «историческое сокращение расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных