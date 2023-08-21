Донбасские леса сдадут в аренду с дисконтом

«Сделано это для организации эффективной работы в сфере лесных отношений и процессов интеграции в правовое поле страны», – добавил представитель Минприроды. Понижающий коэффициент, фактически снижающий стандартные ставки аренды в 10 раз, по его словам, нужно установить для улучшения ситуации в лесной отрасли новых регионов России. Он будет действовать до 1 января 2026 г. Такой переходный период был установлен в законах о принятии новых регионов в состав РФ для интеграции их в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны, отмечается в пояснительной записке.