Донбасские леса сдадут в аренду с дисконтом

Донбасские леса сдадут в аренду с дисконтомМинприроды предложило льготную ставку для аренды лесов на новых территориях
Минприроды России подготовило проект постановления правительства (опубликован на портале regulation.gov.ru), устанавливающий ставки за аренду лесных участков, а также понижающий коэффициент к ним на территориях Донецкой (ДНР) и Луганской народных республик (ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях. Представитель министерства пояснил «Ведомостям», что проект документа был разработан после соответствующего обращения к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову вице-премьера ДНР Владимира Ежикова. «Ведомости» направили запрос в правительство региона.
«Сделано это для организации эффективной работы в сфере лесных отношений и процессов интеграции в правовое поле страны», – добавил представитель Минприроды. Понижающий коэффициент, фактически снижающий стандартные ставки аренды в 10 раз, по его словам, нужно установить для улучшения ситуации в лесной отрасли новых регионов России. Он будет действовать до 1 января 2026 г. Такой переходный период был установлен в законах о принятии новых регионов в состав РФ для интеграции их в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны, отмечается в пояснительной записке.