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Донбасские леса сдадут в аренду с дисконтом

Минприроды предложило льготную ставку для аренды лесов на новых территориях
Дарья Савенкова
Лесозаготовительного бизнеса как такового в новых регионах не было и не будет / Смирнов Владимир / ТАСС

Минприроды России подготовило проект постановления правительства (опубликован на портале regulation.gov.ru), устанавливающий ставки за аренду лесных участков, а также понижающий коэффициент к ним на территориях Донецкой (ДНР) и Луганской народных республик (ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях. Представитель министерства пояснил «Ведомостям», что проект документа был разработан после соответствующего обращения к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову вице-премьера ДНР Владимира Ежикова. «Ведомости» направили запрос в правительство региона.

«Сделано это для организации эффективной работы в сфере лесных отношений и процессов интеграции в правовое поле страны», – добавил представитель Минприроды. Понижающий коэффициент, фактически снижающий стандартные ставки аренды в 10 раз, по его словам, нужно установить для улучшения ситуации в лесной отрасли новых регионов России. Он будет действовать до 1 января 2026 г. Такой переходный период был установлен в законах о принятии новых регионов в состав РФ для интеграции их в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны, отмечается в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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