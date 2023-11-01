За счет чего растут доходы населения

За счет чего растут доходы населенияРосстат отчитался об очередном повышении показателя
Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли на 5,1% в III квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом к предыдущему кварталу показатель сократился на 0,1%. За январь – сентябрь рост показателя составил 4,8% в годовом выражении (в прошлом году за этот же период был спад на 1,3%).
В структуре доходов сократилась доля от оплаты труда по сравнению с предыдущим кварталом с 59,7 до 58% и от предпринимательской деятельности – с 7,3 до 7%. Вырос процент соцвыплат с 19,6 до 20,2%, доходов от собственности – с 4,1 до 5,4%. Кроме того, увеличились и прочие денежные поступления (включают в себя в том числе ненаблюдаемые, теневые доходы) – с 9,3 до 9,5%.