За счет чего растут доходы населения

В структуре доходов сократилась доля от оплаты труда по сравнению с предыдущим кварталом с 59,7 до 58% и от предпринимательской деятельности – с 7,3 до 7%. Вырос процент соцвыплат с 19,6 до 20,2%, доходов от собственности – с 4,1 до 5,4%. Кроме того, увеличились и прочие денежные поступления (включают в себя в том числе ненаблюдаемые, теневые доходы) – с 9,3 до 9,5%.