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За счет чего растут доходы населения

Росстат отчитался об очередном повышении показателя
Анастасия Бойко Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли на 5,1% в III квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом к предыдущему кварталу показатель сократился на 0,1%. За январь – сентябрь рост показателя составил 4,8% в годовом выражении (в прошлом году за этот же период был спад на 1,3%).

В структуре доходов сократилась доля от оплаты труда по сравнению с предыдущим кварталом с 59,7 до 58% и от предпринимательской деятельности – с 7,3 до 7%. Вырос процент соцвыплат с 19,6 до 20,2%, доходов от собственности – с 4,1 до 5,4%. Кроме того, увеличились и прочие денежные поступления (включают в себя в том числе ненаблюдаемые, теневые доходы) – с 9,3 до 9,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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