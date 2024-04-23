Мантуров назвал четыре приоритета кооперации России и Узбекистана

«Первое – это более глубокая промышленная кооперация. Она охватывает широкий ряд секторов. На сегодня в странах Центральной Азии уже работает порядка 24 000 компаний с российским капиталом. Совокупный объем накопленных инвестиций превысил $38 млрд», – отметил Мантуров. Наиболее перспективными направлениями развития он назвал базовые отрасли промышленности, отдельно выделив производство комплектующих для различных сегментов машиностроения и производство систем цифровизации и автоматизации производства.