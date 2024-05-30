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Эксперты ФРС спрогнозировали возврат Японии к низкой инфляции

Страна десятилетиями боролась со слабым ростом цен и стагнацией экономики
Антон Козлов
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Эксперты ФРС США посчитали сравнительно высокую инфляцию в Японии, которая наблюдается в последние два года, недолговременным явлением – на горизонте 10 лет рост цен вновь вернется к традиционной для страны околонулевой отметке. Об этом говорится в докладе «Что происходит с инфляционными ожиданиями в Японии?», подготовленном аналитиками Федерального резервного банка Сан-Франциско (входит в ФРС).

Инфляция в Японии на протяжении десятилетий была ниже желаемого уровня, включая эпизоды фактической дефляции, пишут эксперты. В ответ на это Банк Японии предпринимал различные меры для разгона цен, включая принятие официального целевого показателя инфляции в 2% в 2013 г. Ни одна из этих попыток не привела к устойчивому росту инфляции, констатируют аналитики. Но с весны 2022 г. в Японии наблюдается заметный и, как многим представляется, длительный рост инфляции. Более того, есть предварительные признаки того, что инфляционные ожидания в Японии повысились в ответ на резкий скачок цен. Например, опросы показывают, что профессиональные прогнозисты повысили как свои краткосрочные прогнозы инфляции на 2024 г., так и долгосрочные ожидания относительно средней инфляции на предстоящее десятилетие, сообщается в докладе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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