Эксперты ФРС спрогнозировали возврат Японии к низкой инфляции

Инфляция в Японии на протяжении десятилетий была ниже желаемого уровня, включая эпизоды фактической дефляции, пишут эксперты. В ответ на это Банк Японии предпринимал различные меры для разгона цен, включая принятие официального целевого показателя инфляции в 2% в 2013 г. Ни одна из этих попыток не привела к устойчивому росту инфляции, констатируют аналитики. Но с весны 2022 г. в Японии наблюдается заметный и, как многим представляется, длительный рост инфляции. Более того, есть предварительные признаки того, что инфляционные ожидания в Японии повысились в ответ на резкий скачок цен. Например, опросы показывают, что профессиональные прогнозисты повысили как свои краткосрочные прогнозы инфляции на 2024 г., так и долгосрочные ожидания относительно средней инфляции на предстоящее десятилетие, сообщается в докладе.