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Треть IT-компаний могут снизить инвестиции после повышения налога на прибыль

Но отрасль даже после реформы налогов остается сильно льготируемой, считают эксперты
Анна Устинова
На фоне общего повышения налога на прибыль до 25% ставка для IT в 5% остается льготной/ Максим Стулов / Ведомости

Почти треть – 30% – IT-компаний могут снизить инвестиции в развитие и продвижение продуктов на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 г. Это следует из результатов отраслевого опроса ассоциации «Руссофт», в котором приняли участие менеджеры более чем 300 отечественных IT-компаний.

Налоговые льготы для IT-отрасли действуют уже четыре года. Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. IT-компаниям снизили ставку налога на прибыль до 3% вместо стандартных 20%, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно. Также разработчики ПО освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Весной 2022 г., уже после начала СВО на Украине, в дополнение к маневру был принят закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний. Он стал одной из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС. В соответствии с существующей редакцией Налогового кодекса (НК) эта льгота действует до конца 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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