Треть IT-компаний могут снизить инвестиции после повышения налога на прибыль

Треть IT-компаний могут снизить инвестиции после повышения налога на прибыльНо отрасль даже после реформы налогов остается сильно льготируемой, считают эксперты
Почти треть – 30% – IT-компаний могут снизить инвестиции в развитие и продвижение продуктов на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 г. Это следует из результатов отраслевого опроса ассоциации «Руссофт», в котором приняли участие менеджеры более чем 300 отечественных IT-компаний.
Налоговые льготы для IT-отрасли действуют уже четыре года. Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. IT-компаниям снизили ставку налога на прибыль до 3% вместо стандартных 20%, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно. Также разработчики ПО освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Весной 2022 г., уже после начала СВО на Украине, в дополнение к маневру был принят закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний. Он стал одной из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС. В соответствии с существующей редакцией Налогового кодекса (НК) эта льгота действует до конца 2024 г.