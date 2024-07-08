МВФ предложил перейти к зеленым бюджетным правилам ценой непопулярных решений

Нынешняя политика зачастую неэффективна, поскольку она мало способствует снижению выбросов, но при этом давит на государственные финансы, отмечается в документе. В частности, страны зачастую таргетируют объем расходов на борьбу с изменением климата, не увязывая их с целями по выбросам. В среднем, согласно консенсусу, на это требуется ежегодно около 2% ВВП, писал ранее МВФ. Но, во-первых, этого может быть недостаточно, во-вторых, государства сейчас в целом свободно могут варьировать свои расходы, аргументируя это собственными универсальными фискальными правилами, которые, например, не позволяют им привлекать дополнительные заимствования. Траты на борьбу с изменением климата следует вывести за пределы бюджетных принципов государств, создав для них специальные зеленые правила, которые бы защитили эти инвестиции от экономических циклов и внешней конъюнктуры, отмечают эксперты МВФ.