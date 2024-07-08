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МВФ предложил перейти к зеленым бюджетным правилам ценой непопулярных решений

Странам рекомендовано увеличить расходы на климат за счет снижения других видов трат
Антон Козлов
Нивелирование последствий, снижение выбросов и адаптация экономик может потребовать расходов в 5–7% ВВП, что осуществляется в основном за счет долговых инструментов/ Beawiharta / Reuters

Эксперты МВФ предложили правительствам создать систему зеленых бюджетных правил – фискальных принципов, которые, с одной стороны, позволили бы увеличить траты на борьбу с изменением климата, с другой – не привели бы к росту госдолга. Об этом говорится в докладе МВФ «Зеленые бюджетные правила: вызовы и политические альтернативы».

Нынешняя политика зачастую неэффективна, поскольку она мало способствует снижению выбросов, но при этом давит на государственные финансы, отмечается в документе. В частности, страны зачастую таргетируют объем расходов на борьбу с изменением климата, не увязывая их с целями по выбросам. В среднем, согласно консенсусу, на это требуется ежегодно около 2% ВВП, писал ранее МВФ. Но, во-первых, этого может быть недостаточно, во-вторых, государства сейчас в целом свободно могут варьировать свои расходы, аргументируя это собственными универсальными фискальными правилами, которые, например, не позволяют им привлекать дополнительные заимствования. Траты на борьбу с изменением климата следует вывести за пределы бюджетных принципов государств, создав для них специальные зеленые правила, которые бы защитили эти инвестиции от экономических циклов и внешней конъюнктуры, отмечают эксперты МВФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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