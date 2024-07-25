Новый федпроект по поддержке малого и среднего бизнеса оценили в 600 млрд рублей

Новый федпроект по поддержке малого и среднего бизнеса оценили в 600 млрд рублейПри этом в консервативном варианте эта сумма окажется в три раза меньше
Власти сформировали предварительные параметры федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на 2025–2030 гг., который станет частью нового нацпроекта по экономике. В базовом (максимальном с точки зрения затрат) варианте Минэк предлагает выделить из федерального бюджета на поддержку МСП 648 млрд руб., в консервативном (минимальном) – в три раза меньше – 228 млрд руб., следует из материалов, которые были представлены на стратегической сессии в правительстве (есть у «Ведомостей»). Из региональных бюджетов планируется направить на реализацию федпроекта 28 млрд руб. – в максимальном и 11,5 млрд руб. – в минимальном сценарии. Из внебюджетных источников власти хотят привлечь 24 млрд и 21 млрд руб. соответственно.
По итогам последних обсуждений в Минэкономразвития и правительстве сумму в базовом варианте предложено немного сократить, сообщил источник, близкий к правительству. Примерно на 30 млрд руб. до 620 млрд руб. Представитель Минэка подтвердил, что сейчас формируется структура федерального проекта, его параметры, включая ресурсное обеспечение. По его словам, министерство подготовило «различные сценарии, которые с учетом текущих бюджетных параметров прорабатываются с Минфином».