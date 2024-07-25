Новый федпроект по поддержке малого и среднего бизнеса оценили в 600 млрд рублей

Власти сформировали предварительные параметры федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на 2025–2030 гг., который станет частью нового нацпроекта по экономике. В базовом (максимальном с точки зрения затрат) варианте Минэк предлагает выделить из федерального бюджета на поддержку МСП 648 млрд руб., в консервативном (минимальном) – в три раза меньше – 228 млрд руб., следует из материалов, которые были представлены на стратегической сессии в правительстве (есть у «Ведомостей»). Из региональных бюджетов планируется направить на реализацию федпроекта 28 млрд руб. – в максимальном и 11,5 млрд руб. – в минимальном сценарии. Из внебюджетных источников власти хотят привлечь 24 млрд и 21 млрд руб. соответственно.