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/ Экономика

Новый федпроект по поддержке малого и среднего бизнеса оценили в 600 млрд рублей

При этом в консервативном варианте эта сумма окажется в три раза меньше
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти сформировали предварительные параметры федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на 2025–2030 гг., который станет частью нового нацпроекта по экономике. В базовом (максимальном с точки зрения затрат) варианте Минэк предлагает выделить из федерального бюджета на поддержку МСП 648 млрд руб., в консервативном (минимальном) – в три раза меньше – 228 млрд руб., следует из материалов, которые были представлены на стратегической сессии в правительстве (есть у «Ведомостей»). Из региональных бюджетов планируется направить на реализацию федпроекта 28 млрд руб. – в максимальном и 11,5 млрд руб. – в минимальном сценарии. Из внебюджетных источников власти хотят привлечь 24 млрд и 21 млрд руб. соответственно.

По итогам последних обсуждений в Минэкономразвития и правительстве сумму в базовом варианте предложено немного сократить, сообщил источник, близкий к правительству. Примерно на 30 млрд руб. до 620 млрд руб. Представитель Минэка подтвердил, что сейчас формируется структура федерального проекта, его параметры, включая ресурсное обеспечение. По его словам, министерство подготовило «различные сценарии, которые с учетом текущих бюджетных параметров прорабатываются с Минфином».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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