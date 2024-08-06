Эксперты ЦМАКПа нашли три ложечки дегтя в бурном росте инвестиций

Физический объем капвложений – специально рассчитываемый центром показатель инвестиций в условно натуральном выражении – в 2022 г. возрос на 6,7% при слабом снижении ВВП, в 2023 г. – уже на 9,8% при росте ВВП «всего лишь» на 3,6%. Разница между темпами прироста инвестиций и ВВП достигла рекордных за последние 15 лет значений, обращают внимание в ЦМАКПе. «За два сложнейших кризисных года объем инвестиций в сопоставимых ценах возрос на 17,2% в 2023 г. к досанкционному 2021 году, а за четыре – к 2019 г. – на 27,1% (!)», – восклицают аналитики.