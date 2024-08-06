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/ Экономика

Эксперты ЦМАКПа нашли три ложечки дегтя в бурном росте инвестиций

Не стоит делать обманчивых выводов из позитивных данных
Дмитрий Гринкевич
Основным драйвером роста в I квартале 2024 г. стали вложения в машины и оборудование/ Андрей Гордеев / Ведомости

Бурный рост инвестиций в основной капитал после введения санкций не должен приводить к обманчивым выводам и создавать впечатление отсутствия проблем в этой сфере, пишут эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в записке «Парадокс инвестиционной активности». 

Физический объем капвложений – специально рассчитываемый центром показатель инвестиций в условно натуральном выражении – в 2022 г. возрос на 6,7% при слабом снижении ВВП, в 2023 г. – уже на 9,8% при росте ВВП «всего лишь» на 3,6%. Разница между темпами прироста инвестиций и ВВП достигла рекордных за последние 15 лет значений, обращают внимание в ЦМАКПе. «За два сложнейших кризисных года объем инвестиций в сопоставимых ценах возрос на 17,2% в 2023 г. к досанкционному 2021 году, а за четыре – к 2019 г. – на 27,1% (!)», – восклицают аналитики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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