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Банк России в августе увеличит чистые продажи юаней

Это происходит на фоне снижения закупок Минфина в рамках бюджетного правила
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Минфин в августе в ходе исполнения бюджетного правила будет закупать каждый день юаней и золота на 1,12 млрд руб., или на 24,7 млрд руб. суммарно, сообщило ведомство, месяцем ранее объемы покупок были в 4,8 раза больше – 5,4 млрд руб. (123,8 млрд руб. итого). Банк России, который выступает агентом операций Минфина не только по бюджетному правилу, но и по зеркалированию расходов из фонда национального благосостояния на внутреннем рынке, ежедневно продает дополнительно валюты суммарно на 8,4 млрд в рублевом эквиваленте. Таким образом, с учетом корректировок Минфина чистые ежедневные продажи юаней составят с 7 августа по 5 сентября 7,3 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе, по оценке Минфина, составит 166,72 млрд руб. В июле ведомство ожидало 145,3 млрд руб. – фактически, согласно статистике Минфина, сверхдоходы составили 94,5 млрд руб. (+10,8% к июню).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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