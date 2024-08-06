Банк России в августе увеличит чистые продажи юаней

Минфин в августе в ходе исполнения бюджетного правила будет закупать каждый день юаней и золота на 1,12 млрд руб., или на 24,7 млрд руб. суммарно, сообщило ведомство, месяцем ранее объемы покупок были в 4,8 раза больше – 5,4 млрд руб. (123,8 млрд руб. итого). Банк России, который выступает агентом операций Минфина не только по бюджетному правилу, но и по зеркалированию расходов из фонда национального благосостояния на внутреннем рынке, ежедневно продает дополнительно валюты суммарно на 8,4 млрд в рублевом эквиваленте. Таким образом, с учетом корректировок Минфина чистые ежедневные продажи юаней составят с 7 августа по 5 сентября 7,3 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее.