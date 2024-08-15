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/ Экономика

Инфляция в Великобритании ускорилась после снижения ставки

Власти страны не готовы жертвовать экономикой ради стабилизации цен
Антон Козлов
Инфляция, скорее всего, будет повышаться, поскольку остается сложным положение дел в экономике не только Великобритании, но и вообще во всей Западной Европе/ TOLGA AKMEN / EPA / ТАСС

Рост цен в Великобритании ускорился до 2,2% по итогам июля, следует из данных Национального статистического управления королевства (ONS). Инфляция превысила целевой уровень в 2%, который сохранялся на протяжении июня и мая, это стало первым ускорением показателя с декабря прошлого года. При этом в июле в сравнении с июнем показатель сократился на 0,2% – это стало первым снижением цен в выражении месяц к месяцу с января.

Базовая инфляция (не учитывает стоимость продовольствия и энергии) в июле замедлилась до 3,3% в годовом выражении после 3,5% в июне. В выражении месяц к месяцу показатель сократился до 0,1% после июньских 0,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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