Инфляция в Великобритании ускорилась после снижения ставки

Рост цен в Великобритании ускорился до 2,2% по итогам июля, следует из данных Национального статистического управления королевства (ONS). Инфляция превысила целевой уровень в 2%, который сохранялся на протяжении июня и мая, это стало первым ускорением показателя с декабря прошлого года. При этом в июле в сравнении с июнем показатель сократился на 0,2% – это стало первым снижением цен в выражении месяц к месяцу с января.