Инфляция в Великобритании ускорилась после снижения ставки

Инфляция в Великобритании ускорилась после снижения ставкиВласти страны не готовы жертвовать экономикой ради стабилизации цен
Рост цен в Великобритании ускорился до 2,2% по итогам июля, следует из данных Национального статистического управления королевства (ONS). Инфляция превысила целевой уровень в 2%, который сохранялся на протяжении июня и мая, это стало первым ускорением показателя с декабря прошлого года. При этом в июле в сравнении с июнем показатель сократился на 0,2% – это стало первым снижением цен в выражении месяц к месяцу с января.
Базовая инфляция (не учитывает стоимость продовольствия и энергии) в июле замедлилась до 3,3% в годовом выражении после 3,5% в июне. В выражении месяц к месяцу показатель сократился до 0,1% после июньских 0,2%.
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