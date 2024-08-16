В правительстве подготовили главный нацпроект по развитию экономики

В правительстве подготовили главный нацпроект по развитию экономикиОн объединит восемь федеральных инициатив общей стоимостью 2,7 трлн рублей
В правительстве доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета – нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», выяснили «Ведомости». Он структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финрынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока – «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). В общей сложности нацпроект потребует 2,7 трлн руб. бюджетных средств, следует из доработанной правительством и министерствами презентации (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству).
В прошлой, июльской, версии запрос на финансирование был другим. Тогда власти оценили потребность в бюджетных средствах в 1,9 трлн руб., писали «Ведомости». Впрочем, в том варианте состав нацпроекта также был другим, в частности, в него не был включен технологический блок. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре, отметил близкий к правительству источник.