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/ Экономика

В правительстве подготовили главный нацпроект по развитию экономики

Он объединит восемь федеральных инициатив общей стоимостью 2,7 трлн рублей
Дмитрий Гринкевич
Приводные ремни экономики (вице-премьер Александр Новак и министр экономического развития Максим Решетников курируют эту сферу в правительстве) в профильном нацпроекте запустят весь маховик новых инициатив для достижения целей майского указа/ Дмитрий Астахов / ТАСС

В правительстве доработали план по обеспечению устойчивого развития и экономического суверенитета – нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», выяснили «Ведомости». Он структурирован по восьми направлениям: малый и средний бизнес, финрынок, конкуренция, производительность труда, инвестиционная активность, углеродная повестка и два венчурных блока – «Технологии» и «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). В общей сложности нацпроект потребует 2,7 трлн руб. бюджетных средств, следует из доработанной правительством и министерствами презентации (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству).

В прошлой, июльской, версии запрос на финансирование был другим. Тогда власти оценили потребность в бюджетных средствах в 1,9 трлн руб., писали «Ведомости». Впрочем, в том варианте состав нацпроекта также был другим, в частности, в него не был включен технологический блок. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре, отметил близкий к правительству источник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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