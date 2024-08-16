В правительстве подготовили главный нацпроект по развитию экономики

В прошлой, июльской, версии запрос на финансирование был другим. Тогда власти оценили потребность в бюджетных средствах в 1,9 трлн руб., писали «Ведомости». Впрочем, в том варианте состав нацпроекта также был другим, в частности, в него не был включен технологический блок. Предполагается, что новая версия будет представлена на заседании президиума по стратегическому развитию в сентябре, отметил близкий к правительству источник.