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Основатель Института Джона Хопкинса назвал признак скорой рецессии в США

Денежная масса сжимается, что уже более 100 лет является признаком скорого кризиса
Антон Козлов
Главным признаком будущего спада – сокращение денежного агрегата М2 с $21,65 трлн в июле 2021 г. до $21,02 трлн в июле текущего года/ Максим Стулов / Ведомости

Американская экономика может войти в состояние рецессии к 2025 г. на фоне сокращения денежной массы. С таким прогнозом выступил основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джона Хопкинса Стив Ханке в интервью консалтинговой компании Wealthion. Главным признаком будущего спада экономист назвал сокращение денежного агрегата М2 с $21,65 трлн в июле 2021 г. до $21,02 трлн в июле текущего года.

«Топливо экономики – это денежная масса. И сейчас в США она меньше, чем в июле 2021 г. Такая ситуация [сокращения ее объема] случалась только четыре раза в истории Федрезерва с 1913 г., и каждый раз за ней следовала рецессия или, как в случае с 1929 и 1933 гг., депрессия. <...> Поэтому, я думаю, мы войдем в рецессию либо в этом году, либо в начале следующего. Поэтому, как мы считаем, показатели инфляции будут сокращаться», – говорит Ханке. Эксперт считает консенсусные ожидания «мягкой посадки» американской экономики чрезмерно оптимистичными. Объем денежной массы вернулся к росту с июня этого года, но эффект от его сокращения обычно отражается на экономике с лагом в 1,5–2 года, предупреждает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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