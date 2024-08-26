Основатель Института Джона Хопкинса назвал признак скорой рецессии в США

«Топливо экономики – это денежная масса. И сейчас в США она меньше, чем в июле 2021 г. Такая ситуация [сокращения ее объема] случалась только четыре раза в истории Федрезерва с 1913 г., и каждый раз за ней следовала рецессия или, как в случае с 1929 и 1933 гг., депрессия. <...> Поэтому, я думаю, мы войдем в рецессию либо в этом году, либо в начале следующего. Поэтому, как мы считаем, показатели инфляции будут сокращаться», – говорит Ханке. Эксперт считает консенсусные ожидания «мягкой посадки» американской экономики чрезмерно оптимистичными. Объем денежной массы вернулся к росту с июня этого года, но эффект от его сокращения обычно отражается на экономике с лагом в 1,5–2 года, предупреждает он.