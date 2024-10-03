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ФНС проверит клининговые компании с низкой фискальной нагрузкой и их заказчиков

Налоговая и бизнес обсудили промежуточные результаты совместной работы по обелению отрасли
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует организовать контрольно-аналитические мероприятия в отношении клининговых компаний, чья налоговая нагрузка значительно ниже средних показателей по отрасли, а также в отношении их ключевых заказчиков. Об этом рассказал заместитель начальника контрольного управления ФНС России Александр Кузин в ходе выступления на круглом столе «Обеление закупок услуг клининга и технической эксплуатации: актуальные вопросы». Дискуссия состоялась 2 октября на площадке Общественной палаты, в ней приняли участие ФНС, бизнес-объединения, крупные компании-заказчики и представители клининговой отрасли.

Планируемые контрольные мероприятия будут проводиться с учетом рекомендуемого ФНС максимального отклонения показателей фискальной нагрузки клинеров в сторону уменьшения, отметил Кузин. Такие значения были сформулированы налоговым ведомством в письме от 26 апреля 2024 г. «О направлении рекомендаций по применению показателей нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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