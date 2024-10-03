ФНС проверит клининговые компании с низкой фискальной нагрузкой и их заказчиков

ФНС проверит клининговые компании с низкой фискальной нагрузкой и их заказчиковНалоговая и бизнес обсудили промежуточные результаты совместной работы по обелению отрасли
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует организовать контрольно-аналитические мероприятия в отношении клининговых компаний, чья налоговая нагрузка значительно ниже средних показателей по отрасли, а также в отношении их ключевых заказчиков. Об этом рассказал заместитель начальника контрольного управления ФНС России Александр Кузин в ходе выступления на круглом столе «Обеление закупок услуг клининга и технической эксплуатации: актуальные вопросы». Дискуссия состоялась 2 октября на площадке Общественной палаты, в ней приняли участие ФНС, бизнес-объединения, крупные компании-заказчики и представители клининговой отрасли.
Планируемые контрольные мероприятия будут проводиться с учетом рекомендуемого ФНС максимального отклонения показателей фискальной нагрузки клинеров в сторону уменьшения, отметил Кузин. Такие значения были сформулированы налоговым ведомством в письме от 26 апреля 2024 г. «О направлении рекомендаций по применению показателей нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации».