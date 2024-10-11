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Эксперты предложили проводить взаиморасчеты методом арабской хавалы

Такая система с использованием цифрового рубля нивелирует риски вторичных санкций
Яков Тимаков
Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперты предложили четыре варианта проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах для облегчения совершения экспортно-импортных операций в условиях санкций. Это использование кошельков с цифровыми рублями, расчеты в электронных деньгах других стран, полная интеграция систем центральных банков, имеющих национальные цифровые валюты, в одну, а также цифровая хавала, в основе которой – древний арабский механизм взаиморасчетов обязательств и требований. Каждый из этих механизмов нуждается в создании отдельной инфраструктуры. Концепция описана в исследовании консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо»), с которым ознакомились «Ведомости».

Первый вариант – использование кошельков с цифровыми рублями – примечателен тем, что почти не требует вовлечения центральных банков в проведение каждого расчета. Роль операторов в таком случае берут на себя зарубежные филиалы российских банков. Они обслуживают счета контрагентов, осуществляют конвертацию и предоставляют доступ к электронному кошельку иностранному торговому партнеру российской компании. Этот вариант не решает вопрос необходимости запаса ликвидности рубля в юрисдикции контрагента для проведения конверсионных операций, отмечается в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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