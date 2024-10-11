Эксперты предложили проводить взаиморасчеты методом арабской хавалы

Эксперты предложили проводить взаиморасчеты методом арабской хавалыТакая система с использованием цифрового рубля нивелирует риски вторичных санкций
Эксперты предложили четыре варианта проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах для облегчения совершения экспортно-импортных операций в условиях санкций. Это использование кошельков с цифровыми рублями, расчеты в электронных деньгах других стран, полная интеграция систем центральных банков, имеющих национальные цифровые валюты, в одну, а также цифровая хавала, в основе которой – древний арабский механизм взаиморасчетов обязательств и требований. Каждый из этих механизмов нуждается в создании отдельной инфраструктуры. Концепция описана в исследовании консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо»), с которым ознакомились «Ведомости».
Первый вариант – использование кошельков с цифровыми рублями – примечателен тем, что почти не требует вовлечения центральных банков в проведение каждого расчета. Роль операторов в таком случае берут на себя зарубежные филиалы российских банков. Они обслуживают счета контрагентов, осуществляют конвертацию и предоставляют доступ к электронному кошельку иностранному торговому партнеру российской компании. Этот вариант не решает вопрос необходимости запаса ликвидности рубля в юрисдикции контрагента для проведения конверсионных операций, отмечается в исследовании.