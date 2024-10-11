Инфляция в сентябре замедлилась в годовом выражении до 8,63%

Произошло и удорожание молочной продукции – сметана выросла в цене на 4,2% за месяц, молоко стерилизованное – на 3,6%, пастеризованное – на 3,4%. Цены на прочие категории товаров – от сливок и творога до сырков и йогуртов – повысились в пределах 2,8%, отмечает Росстат. Чуть скромнее темпы роста цен на хлебобулочные изделия и крупы (от +0,6% до +1,8%), а также на мясопродукты (от +0,5% до 1,8%). В числе подешевевших товаров, помимо некоторых плодоовощей, сахар (-3,3%), овощные консервы для детского питания (-1,9%), куры (-1,2%) и гречка (-1%), а также маргарин, черный чай, куриные окорочка, куриные яйца, вареная колбаса (все – в пределах 0,6%).