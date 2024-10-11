Инфляция в сентябре замедлилась в годовом выражении до 8,63%При этом в месячном выражении рост цен ускорился
Сентябрьская инфляция замедлилась до 8,63% в годовом выражении, подсчитал Росстат. В августе показатель составлял 9,05%, а в июле – 9,13%. В месячном выражении инфляция, напротив, ускорилась с августовских 0,2% до 0,48%, следует из данных ведомства. А без учета сезонного фактора инфляция в сентябре по отношению к августу составила 0,66%, уточнило Минэкономразвития в докладе о текущей ценовой ситуации. С начала года рост цен составил 5,78%.
Продовольствие
В сегменте продовольственных товаров цены подросли на 0,34%, а если исключить сезонный фактор, то на 0,75%.
Второй месяц подряд апельсины остаются самым дорожающим товаром в сегменте продовольствия: в сентябре их стоимость, согласно Росстату, повысилась на 14,8% после +10,7% в августе. Еще в мае Financial Times предупреждал о возможном дефиците этого фрукта по всему миру на фоне плохого урожая в Бразилии, которая остается крупнейшим экспортером. Также, среди плодоовощных сильнее остальных подорожали огурцы (+6,3%) и лимоны (+2,6%). А лидерами снижения цен стали белокочанная капуста, подешевевшая в месячном выражении почти на четверть (-23,8%), морковь (-17%), картофель (-15,8%) и свекла (-14,2%).
Кроме того, по данным Росстата, в сентябре значительно выросли цены на икру лососевых рыб. Впрочем, в начале недели председатель Рыбного союза Александр Панин заявил РБК о том, что нехватки красной икры не ожидается, но признал, что производство до среднегодовых объемов потребления «не дотягивает». Следом за ним внимание на то, что прилавки магазинов «не радуют рыбным разнообразием», обратила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и указала на «достаточно высокие» цены на рыбу.
Произошло и удорожание молочной продукции – сметана выросла в цене на 4,2% за месяц, молоко стерилизованное – на 3,6%, пастеризованное – на 3,4%. Цены на прочие категории товаров – от сливок и творога до сырков и йогуртов – повысились в пределах 2,8%, отмечает Росстат. Чуть скромнее темпы роста цен на хлебобулочные изделия и крупы (от +0,6% до +1,8%), а также на мясопродукты (от +0,5% до 1,8%). В числе подешевевших товаров, помимо некоторых плодоовощей, сахар (-3,3%), овощные консервы для детского питания (-1,9%), куры (-1,2%) и гречка (-1%), а также маргарин, черный чай, куриные окорочка, куриные яйца, вареная колбаса (все – в пределах 0,6%).
Другие товары и услуги
Непродовольственные товары подорожали в сентябре на 0,62%.
В сентябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), изменились в среднем на +1,4%, отмечает Росстат. Снова, как и в августе, лидерами подорожания стали слабительное бисакодил (+9,4%) и энтеросорбент смекта (+4,7%). В пределах 2% выросла стоимость парацетамола, ингавирина, гриппферона, аспирина и амоксициллина. Единственный подешевевший препарат в категории жизненно важных, согласно статистике – умифеновир, он же – арбидол (-4,5%). На лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, цены подросли в среднем на +1,2%.
Из того, что подорожало сильнее всего в непродовольственном сегменте, статистическое ведомство помимо отдельных лекарств выделило бензин марки АИ-98 и выше октановым числом вместе с газомоторным топливом (+3,9% и +3,6% соответственно), дрова (+3,8%) и ювелирные изделия (+3,7%). А подешевела за сентябрь в основном электроника: триммеры (-1,3%), пылесосы (-1,1%), а также миксеры и блендеры (-0,6%).
В секторе услуг инфляция составила в месячном выражении 0,51%. Самые заметные изменения произошли в отношении путевок: поездка на отдых в ОАЭ подскочила в стоимости на 21,1%, в Египет – на 18,6%. Подорожали и поездки в Юго-Восточную Азию (+9,8%). При этом отдых на российском черноморском побережье, согласно Росстату, подешевел на 10,3%. Образование также стало обходиться дороже – в среднем на 7,8%. Как подчеркивается в докладе Минэка, в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились «практически на уровне предыдущего месяца» (0,62%), а в секторе услуг инфляция составила 0,51%.
13 сентября Банк России в очередной раз поднял ключевую ставку с 18 до 19%. Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила, что на заседании в октябре совет директоров регулятора снова объявит о повышении ее уровня. «Не ждите, что ЦБ согласится с тем, что в стране будет повышенная инфляция», – заявила Набиуллина в конце сентября на XXI Международном банковском форуме. Согласно последнему среднесрочному прогнозу Банка России, в 2024 г. регулятор намерен удержать инфляцию в пределах 7%, а в 2025 г. – снизить ее до диапазона в 4–4,5%.