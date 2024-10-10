Центробанк сообщил о замедлении роста экономики в III квартале

27 декабря Центробанк внес ряд изменений в проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. и отправил его в Думу. В обновленном документе учитывается ключевая ставка в 19%. Также ЦБ представил прогноз по инфляции. На 2025 г. он сохранился и составил 4–4,5%. В 2026 г. инфляция достигнет цели в 4%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 14–16% в 2025 г., 10–11% – в 2026 г. и 7,5–8,5% – в 2027 г.