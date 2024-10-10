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Центробанк сообщил о замедлении роста экономики в III квартале

Ведомости

Центробанк сообщил о замедлении роста экономики России в III квартале 2024 г., рост поступлений составил в среднем 0,4% после 7,4% во II квартале, сообщает регулятор в отчете.

В отраслях потребительского спроса продолжился рост поступлений. В сентябре он суммарно составил 4,4% к среднему уровню II квартала 2024 г., в III квартале увеличившись на 2,3%, что немного выше результатов I квартала 2024 г. В сентябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 0,2% относительно среднего уровня II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления суммарно увеличились на 2,9%, в III квартале прирост составил 2,1%.

Согласно отчету, рост поступлений по входящим платежам по федеральным округам наблюдался в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах: в первом источниками роста были связь и торговля, а во втором – обработка. Наибольшее сокращение объема платежей было в Южном федеральном округе из-за динамики в сельском хозяйстве, обработке и торговле.

27 декабря Центробанк внес ряд изменений в проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. и отправил его в Думу. В обновленном документе учитывается ключевая ставка в 19%. Также ЦБ представил прогноз по инфляции. На 2025 г. он сохранился и составил 4–4,5%. В 2026 г. инфляция достигнет цели в 4%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 14–16% в 2025 г., 10–11% – в 2026 г. и 7,5–8,5% – в 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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