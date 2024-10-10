Центробанк сообщил о замедлении роста экономики в III квартале
Центробанк сообщил о замедлении роста экономики России в III квартале 2024 г., рост поступлений составил в среднем 0,4% после 7,4% во II квартале, сообщает регулятор в отчете.
В отраслях потребительского спроса продолжился рост поступлений. В сентябре он суммарно составил 4,4% к среднему уровню II квартала 2024 г., в III квартале увеличившись на 2,3%, что немного выше результатов I квартала 2024 г. В сентябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 0,2% относительно среднего уровня II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления суммарно увеличились на 2,9%, в III квартале прирост составил 2,1%.
Согласно отчету, рост поступлений по входящим платежам по федеральным округам наблюдался в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах: в первом источниками роста были связь и торговля, а во втором – обработка. Наибольшее сокращение объема платежей было в Южном федеральном округе из-за динамики в сельском хозяйстве, обработке и торговле.
27 декабря Центробанк внес ряд изменений в проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. и отправил его в Думу. В обновленном документе учитывается ключевая ставка в 19%. Также ЦБ представил прогноз по инфляции. На 2025 г. он сохранился и составил 4–4,5%. В 2026 г. инфляция достигнет цели в 4%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 14–16% в 2025 г., 10–11% – в 2026 г. и 7,5–8,5% – в 2027 г.