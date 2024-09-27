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Центробанк направил обновленный проект ДКП на 2025-2027 годы в Госдуму

Ведомости

Центробанк внес ряд изменений в проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. Об этом регулятор сообщил на сайте.

В обновленном документе учитывается ключевая ставка в 19%. Также ЦБ представил прогноз по инфляции. На 2025 г. он сохранился и составил 4–4,5%. В 2026 г. инфляция достигнет цели в 4%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 14–16% в 2025 г., 10–11% в 2026 г. и 7,5–8,5% в 2027 г.

«Со стороны внутренних условий первостепенное значение имеют возможности расширения предложения и динамика спроса, в том числе с учетом расходов бюджета на льготные программы кредитования, меры протекционистского характера. Со стороны внешних условий ключевое значение будут иметь развитие процессов деглобализации (фрагментации) мировой экономики, динамика инфляции и ДКП в развитых странах, дисбалансы на финансовых рынках, санкционное давление», – сообщил регулятор.

Также в проекте подчеркивается, что появление цифровой формы рубля не повлияет на механизмы реализации денежно-кредитной политики, а ее выпуск не приведет к увеличению количества денег в экономике. Регулятор заверил, что после выпуска цифрового рубля в обращение он продолжит таргетировать инфляцию. Также ЦБ продолжит управлять ставками денежного рынка, проводя операции по предоставлению ликвидности банкам и ее абсорбированию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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