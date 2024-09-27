Центробанк направил обновленный проект ДКП на 2025-2027 годы в Госдуму

В обновленном документе учитывается ключевая ставка в 19%. Также ЦБ представил прогноз по инфляции. На 2025 г. он сохранился и составил 4–4,5%. В 2026 г. инфляция достигнет цели в 4%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 14–16% в 2025 г., 10–11% в 2026 г. и 7,5–8,5% в 2027 г.