Центробанк направил обновленный проект ДКП на 2025-2027 годы в Госдуму
Центробанк внес ряд изменений в проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг. Об этом регулятор сообщил на сайте.
В обновленном документе учитывается ключевая ставка в 19%. Также ЦБ представил прогноз по инфляции. На 2025 г. он сохранился и составил 4–4,5%. В 2026 г. инфляция достигнет цели в 4%. Ключевая ставка будет находиться на уровне 14–16% в 2025 г., 10–11% в 2026 г. и 7,5–8,5% в 2027 г.
«Со стороны внутренних условий первостепенное значение имеют возможности расширения предложения и динамика спроса, в том числе с учетом расходов бюджета на льготные программы кредитования, меры протекционистского характера. Со стороны внешних условий ключевое значение будут иметь развитие процессов деглобализации (фрагментации) мировой экономики, динамика инфляции и ДКП в развитых странах, дисбалансы на финансовых рынках, санкционное давление», – сообщил регулятор.
Также в проекте подчеркивается, что появление цифровой формы рубля не повлияет на механизмы реализации денежно-кредитной политики, а ее выпуск не приведет к увеличению количества денег в экономике. Регулятор заверил, что после выпуска цифрового рубля в обращение он продолжит таргетировать инфляцию. Также ЦБ продолжит управлять ставками денежного рынка, проводя операции по предоставлению ликвидности банкам и ее абсорбированию.