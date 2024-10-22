Проект о фондах целевого капитала НКО дополнили нормами по майнингу

О назначении ФНС ответственным за майнинг органом вместо Минцифры еще в конце сентября в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. И уже в октябре в ФНС рассказывали о возможном порядке налогообложения майнинга, который будет состоять из двух этапов. Первый в ведомстве назвали «оплатой аванса по добытой криптовалюте», он наступает в момент ее зачисления на кошелек. То есть налоговая база начинает рассчитываться, как только у майнера появляется право распоряжаться криптой. Второй этап наступает, когда человек продает криптовалюту или когда происходит выбытие с адреса-идентификатора. Если с момента первой оплаты налога валюта подорожала, то компания должна оплатить налог с возникшей в связи с этим прибыли. Но если крипта подешевела, то потери необходимо будет указать в качестве убытка, объяснили в ФНС.