Проект о фондах целевого капитала НКО дополнили нормами по майнингу

Проект о фондах целевого капитала НКО дополнили нормами по майнингуЗаконопроект, не имеющий отношения к криптовалютам, призван ускорить их принятие
Проект с изменениями в закон о фондах целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) дополнили уточняющими нормами в поправки о майнинге, которые были приняты в августе. Это следует из материалов в карточке проекта, обратили внимание «Ведомости». Изменения предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Для фондов капитала НКО никаких последствий от внесенных поправок не будет, поясняет «Ведомостям» Аксаков. «Фонды капитала четко будут отрегулированы в этом законе», – отмечает он. Положения о майнинге добавлены, поскольку до 1 ноября необходимо внести изменения, связанные с тем, кто будет регулировать эту сферу. Сейчас в законе прописано, что этим занимается Минцифры, но, как выяснилось, ведомство не обладает необходимыми возможностями и не готово выполнять миссию регулирования этого рынка, добавляет парламентарий. «Федеральная налоговая служба обладает и компетенциями, и ресурсной базой, в том числе IT-базой, которая позволяет ей более эффективно управлять этим рынком», – говорит Аксаков. Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется в период с 21 по 25 октября, сообщил он.
Законопроект, в частности, дополняется новым положением, которое касается федерального закона от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике». Согласно тексту предложенных поправок, правительство, федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы субъектов РФ наделяются полномочиями устанавливать запрет на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах России или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета. «Ведомости» после принятия закона о майнинге писали, что это положение не раз подвергалось критике со стороны отрасли.
Поправки также касаются изменений в законе от 31 июля 2020 г. «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Основные нововведения связаны со сменой ответственного за майнеров ведомства. Вместо Минцифры ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, возлагается на Федеральную налоговую службу (ФНС). Также дополнения расширяют круг субъектов – получателей адреса-идентификатора (кошелька) цифровой валюты: он предоставляется в порядке, который установлен кабмином, органам исполнительной власти, прокуратуры, дознания, предварительного следствия и др. В принятых в августе поправках сведения должны были передаваться только в Росфинмониторинг, ФСБ, ФНС и Росимущество.
Помимо этого устанавливается, что оператор майнинговой инфраструктуры не вправе оказывать услуги по ее предоставлению лицам, которые не включены в специальный реестр или исключены из него.
Дополнения к закону об НКО также предусматривают право (а не обязанность, как было изначально) правительства России устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг.
О назначении ФНС ответственным за майнинг органом вместо Минцифры еще в конце сентября в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. И уже в октябре в ФНС рассказывали о возможном порядке налогообложения майнинга, который будет состоять из двух этапов. Первый в ведомстве назвали «оплатой аванса по добытой криптовалюте», он наступает в момент ее зачисления на кошелек. То есть налоговая база начинает рассчитываться, как только у майнера появляется право распоряжаться криптой. Второй этап наступает, когда человек продает криптовалюту или когда происходит выбытие с адреса-идентификатора. Если с момента первой оплаты налога валюта подорожала, то компания должна оплатить налог с возникшей в связи с этим прибыли. Но если крипта подешевела, то потери необходимо будет указать в качестве убытка, объяснили в ФНС.
Указанные поправки фактически уточняют и дополняют принятый федеральный закон о майнинге 221-ФЗ от 8 августа 2024 г., поясняет заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко. Но помимо доработок на уровне основных законов поправки во многом подразумевают большой объем конкретизации на уровне подзаконных нормативных актов, добавляет партнер О2 Consulting Дарья Носова.
Этот законопроект фактически делает ФНС «одним окном» по части майнинга, отмечает Огиенко. «Теперь налоговая служба вместо Минцифры России будет вести реестр операторов майнинговой инфраструктуры и реестр майнеров. С учетом цифровых компетенций ФНС и уже накопленного службой опыта взаимодействия с майнинговой отраслью такое дополнение полномочий повысит эффективность регулирования и самой службе будет не в тягость», – говорит он.
Управляющий партнер юридической группы «Плотников и партнеры» Илья Плотников обращает внимание на предлагаемые уточнения, которые расширяют перечень органов, в которые могут предоставляться адреса-идентификаторы. К внесенному в закон более общему указанию «адрес-идентификатор предоставляется федеральным органам исполнительной власти» относятся и ранее обозначенные в нем ведомства, такие как Росфинмониторинг, ФНС и др., указывает Плотников. А добавление в этот список благодаря новой формулировке органов прокуратуры, дознания и следствия, органов, ведущих ОРД, является логичным, так как это должно процессуально оптимизировать работу по раскрытию преступлений в данной сфере, добавляет Носова.
Также потенциально расширены основания для исключения майнеров из реестра – это неоднократные нарушения требований законодательства, установленных к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, а не только требований нормативных актов, принятых в рамках закона о ЦФА, отмечает Носова.
Новые поправки, по сути, делают необязательным установление требований правительства к деятельности и услугам операторов майнинговой инфраструктуры. На текущем уровне развития крипторегулирования это представляется логичным, говорит Огиенко. «Из предложенных поправок, на мой взгляд, пока нельзя сделать вывод о каком-то их существенном влиянии на фонды капитала НКО. Присоединение поправок к законопроекту о фондах капитала НКО здесь скорее служит средством ускорения их принятия», – уточняет эксперт.
В данном случае законопроект о регулировании целевого капитала некоммерческих организаций не имеет к криптовалютам никакого отношения и просто технически был дополнен отдельным блоком о регулировании майнинга, подтверждает Плотников. Для ускоренного прохождения поправок выбран законопроект, подходящий по профильному комитету и ближайшему плану рассмотрения, так как по планируемой дате вступления в силу изменения активируются уже 1 ноября 2025 г., согласна Носова. Ко второму чтению наименование документа изменено и из него ушло упоминание фондов целевого капитала – таким образом, законопроект вносит изменения в законы без конкретизации тематики, что встречается довольно часто, поясняет она.