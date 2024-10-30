Комиссию платежного агента не будут включать в таможенную стоимость

Комиссию платежного агента не будут включать в таможенную стоимостьИмпортеры вынуждены прибегать к помощи посредников из-за сложностей с проведением валютных платежей
Минфин будет рекомендовать не включать в таможенную стоимость товаров оплату услуг агента, единственная функция которого сводится к проведению платежа за поставку. Такое положение войдет в официальные разъяснения, которые министерство готовит по просьбе федеральной таможенной службы (ФТС), рассказал «Ведомостям» директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Никита Золкин в кулуарах Международного таможенного форума 30 октября. Документ должен помочь снять все противоречия «на глобальном уровне», добавил он.
По словам Золкина, в разъяснениях Минфина описывается две ситуации: когда агент выступает в качестве полноценной стороны договора и когда его роль сводится лишь к проведению платежей. «Есть базовое понятие агента – это тот, кто помогает найти товар, участвует в заключении сделки, то есть он непосредственно участник сделки. Если он не участник этой сделки, а помогает только провести платежи, то его вознаграждение включаться в таможенную стоимость не должно. Это базовый принцип», – сказал он. Минфин выпустит разъяснения в ближайшее время, добавил Золкин.
Вопрос включения агентской комиссии в таможенную стоимость товаров урегулирован ст. 40 Таможенного кодекса ЕАЭС. По общему правилу вознаграждение посредникам должно быть добавлено к стоимости за исключением случая, когда оно уплачивалось покупателем продукции за действия в его интересах. На практике этот вопрос вызвал множество сложностей, говорили ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты. Несмотря на то что нормами действующего законодательства не установлена необходимость включения в таможенную стоимость расходов покупателя по организации оплаты за товар, определение того, в чьих интересах действовал посредник, – часто вопрос трактовки, отмечала руководитель правового комитета гильдии «Гермес» Марианна Чугаева. По ее словам, все ситуации, которые «могли быть истолкованы двояко», трактуются «не в пользу бизнеса».
Ранее Минфин высказывал свою позицию по этому вопросу только в ответах на письма отдельных участников внешнеэкономической деятельности (не являются нормативным актом и имеют информационный характер). Об одном из таких случаев «Ведомости» писали 27 сентября. В своем письме на имя статс-секретаря – заместителя министра финансов Алексея Сазанова гильдия «Гермес» указала, что импортеры из-за сложностей с проведением платежей вынуждены в том числе привлекать агентов для перевода средств, что вызывает «ряд существенных трудностей при таможенном декларировании товаров». В ответе Минфин отмечал, что таможенные органы должны устанавливать действительный экономический смысл агентского вознаграждения – т. е. определить, в чьих интересах действовал в конкретном случае агент. Одним из таких критериев может быть прописанное в контракте требование иностранного продавца прибегнуть к услугам посредника – в этом случае комиссия не будет включаться в таможенную стоимость товаров.
Аналогичной позиции до недавнего времени придерживалась и ФТС. Таможенный орган должен установить, в чьих интересах – продавца или покупателя – действовал посредник, и, исходя из этого, принимать решение о включении его вознаграждения в стоимость, следует из протокола заседания постоянной комиссии по вопросам декларирования и контроля таможенной стоимости при ФТС России, утвержденного 28 июня. Комиссия также рекомендовала участникам ВЭД отражать во внешнеэкономических контрактах требование продавца об оплате товара агентом.
По данным ФТС, размещенным на официальном сайте ведомства, стоимостный объем импорта в Россию за январь-август сократился до $178 млрд со $190,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Снижение показал не только импорт из Европы ($47,9 млрд против $53,4 млрд в 2023 г.), но и поставки из Азии ($118,1 млрд со $123,8 млрд в прошлом году).