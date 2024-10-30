Комиссию платежного агента не будут включать в таможенную стоимость

Ранее Минфин высказывал свою позицию по этому вопросу только в ответах на письма отдельных участников внешнеэкономической деятельности (не являются нормативным актом и имеют информационный характер). Об одном из таких случаев «Ведомости» писали 27 сентября. В своем письме на имя статс-секретаря – заместителя министра финансов Алексея Сазанова гильдия «Гермес» указала, что импортеры из-за сложностей с проведением платежей вынуждены в том числе привлекать агентов для перевода средств, что вызывает «ряд существенных трудностей при таможенном декларировании товаров». В ответе Минфин отмечал, что таможенные органы должны устанавливать действительный экономический смысл агентского вознаграждения – т. е. определить, в чьих интересах действовал в конкретном случае агент. Одним из таких критериев может быть прописанное в контракте требование иностранного продавца прибегнуть к услугам посредника – в этом случае комиссия не будет включаться в таможенную стоимость товаров.