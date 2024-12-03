Регионам поручат строительные отходы

Регионам поручат строительные отходыМусор будут утилизировать с учетом региональных особенностей
Регионам передадут право по регулированию сферы обращения с отходами строительства, сноса, технического перевооружения и благоустройства территорий с 1 сентября 2025 г. Это предусмотрено законопроектом, внесенный группой сенаторов и депутатов 2 декабря. Среди авторов инициативы – вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, председатели комитетов Госдумы Дмитрий Кобылкин (по экологии) Сергей Пахомов (по строительству и ЖКХ), а также глава комитета верхней палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
Изменения предлагается внести в закон об отходах производства и потребления и закон об общих принципах организации публичной власти. Их необходимость один из соавторов законопроекта, депутат Сергей Колунов объясняет правовыми пробелами в области обращения со строительным мусором.
В случае принятия законопроекта регионы получат право утверждать правила обращения со стройотходами с учетом региональных особенностей. При этом все данные, касающиеся этой сферы, должны будут фиксироваться в региональных информационных системах, говорится в тексте проекта. Если в регионе уже есть собственная система, то к ней должны будут подключиться операторы по вывозу строительного мусора. Это позволит, в частности, отслеживать местоположение их автомобилей, говорится там же.
Таким образом, регионы получат право регулировать процессы накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, мониторинг перемещения транспорта, которым осуществляется их транспортировка.
Требования к процессам накопления, транспортировки, обработки и утилизации такого мусора могут включать, например, запрет на захоронение отдельных видов отходов строительства или приоритет обработки и утилизации таких отходов по сравнению с захоронением. Уточняется, что отходы грунта должны храниться отдельно от других.
Первый зампред комитета Думы по строительству Владимир Кошелев отметил, что в законопроекте устанавливается «четкий» механизм контроля за выполнением правил. Если будут выявлены нарушения указанных требований, то нарушителям (например, лицам, которым принадлежат объекты обработки, утилизации, захоронения отходов строительства) будут направляться уведомления о необходимости устранения таких нарушений. Игнорирование этих требований приведет к приостановке деятельности таких объектов, пояснил депутат «Ведомостям».
По мнению авторов, все это должно обеспечить «непротиворечивость и прозрачность требований» по обращению с такими отходами и одновременно учесть региональные особенности. Ранее утвержденные регионами правила по обращению со строительными отходами необходимо будет привести в соответствие с требованиями законопроекта не позже 1 января 2027 г., уточняется в пояснительной записке. Такой срок дан для того, чтобы осуществить плавный переход к новым правилам в несколько этапов, пояснил Колунов.
В каждом регионе вопросы сбора и утилизации неопасных строительных отходов сейчас решаются по-своему, при этом субъекты нередко сталкиваются с различными проблемами из-за отсутствия необходимых полномочий, говорила «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. Именно поэтому регионы выступают за наделение их полномочиями по урегулированию таких видов отходов. «Это необходимо, чтобы как можно больше видов отходов охватить в части регуляторики, сделать новые шаги в построении экономики замкнутого цикла», – пояснила сенатор.
Децентрализация полномочий по регулированию обращения стройотходов и их распределение по местам – правильная инициатива, поскольку в регионах лучше понимают свою специфику, считает общественный уполномоченный по вопросам экологии Михаил Замарин.