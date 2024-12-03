Регионам поручат строительные отходы

В случае принятия законопроекта регионы получат право утверждать правила обращения со стройотходами с учетом региональных особенностей. При этом все данные, касающиеся этой сферы, должны будут фиксироваться в региональных информационных системах, говорится в тексте проекта. Если в регионе уже есть собственная система, то к ней должны будут подключиться операторы по вывозу строительного мусора. Это позволит, в частности, отслеживать местоположение их автомобилей, говорится там же.