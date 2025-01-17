Минфин отметил рекордное исполнение нацпроектов за год

Минфин отметил рекордное исполнение нацпроектов за годОценить эффективность использования средств на основе этих данных затруднительно, считают эксперты
Министерства израсходовали на нацпроекты 3,31 трлн руб. за прошлый год. План по расходам исполнен на 99,6%, что стало новым рекордом за всю историю их реализации, следует из предварительных данных Минфина. В 2023 г. план был выполнен на 99,2%, за 2022 г. на реализацию ушло 98,7% предусмотренных средств. В 2021 г. исполнение составило 97,8%. В 2019 г. – в первый год полноценной работы нацпроектов – они были реализованы на 91,4% от плана.
Диапазон исполнения в разрезе отдельных проектов составляет от 97,4 до 100%. Полностью освоены средства оказались сразу на четыре нацпроекта: «Демография», «Наука и университеты», «Безопасные качественные дороги» и «Международная кооперация и экспорт», они исполнены на 100%. Приблизились к максимальным показателям «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (99,7%), «Цифровая экономика Российской Федерации» (99,7%), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в транспортной части» (99,6%). На высокую степень реализации также вышли «Культура» (99,5%), «Жилье и городская среда» (99,4%), «Производительность труда» (99,2%), «Образование» (99%). Самым отстающим стал проект «Беспилотные авиационные системы» (97,4%), который появился только в 2024 г. Его объем финансирования до 2030 г. составит 696 млрд руб.