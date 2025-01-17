Минфин отметил рекордное исполнение нацпроектов за год

Министерства израсходовали на нацпроекты 3,31 трлн руб. за прошлый год. План по расходам исполнен на 99,6%, что стало новым рекордом за всю историю их реализации, следует из предварительных данных Минфина. В 2023 г. план был выполнен на 99,2%, за 2022 г. на реализацию ушло 98,7% предусмотренных средств. В 2021 г. исполнение составило 97,8%. В 2019 г. – в первый год полноценной работы нацпроектов – они были реализованы на 91,4% от плана.