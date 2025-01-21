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/ Экономика

Минфин отчитался о рекордных расходах в конце года

Дефицит за год оказался чуть больше, чем планировало ведомство
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Расходы федерального бюджета за 2024 г. составили 40,2 трлн руб., следует из предварительных данных Минфина на 1 января. Показатель превысил уровни 2023 г., тогда он составил 32,4 трлн руб. Расходы бюджета в декабре 2024 г. стали рекордными – в последний месяц года государство могло потратить 7,16 трлн руб., следует из данных Минфина. На декабрь пришлось 17,8% годовых вложений из казны.

Оценка за декабрь сформирована путем вычитания из итоговых данных сведений за январь – ноябрь, когда Минфин отчитался о тратах в размере 33,04 трлн руб. Декабрьский объем расходов оказался на 30,2% больше показателя 2023 г. Тогда израсходовали 5,5 трлн руб. Показатель 2024 г. побил также предыдущий рекорд 2022 г., когда расходы составили 7 трлн руб., поскольку были профинансированы обязательства следующих периодов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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