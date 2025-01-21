Минфин отчитался о рекордных расходах в конце года

Минфин отчитался о рекордных расходах в конце годаДефицит за год оказался чуть больше, чем планировало ведомство
Расходы федерального бюджета за 2024 г. составили 40,2 трлн руб., следует из предварительных данных Минфина на 1 января. Показатель превысил уровни 2023 г., тогда он составил 32,4 трлн руб. Расходы бюджета в декабре 2024 г. стали рекордными – в последний месяц года государство могло потратить 7,16 трлн руб., следует из данных Минфина. На декабрь пришлось 17,8% годовых вложений из казны.
Оценка за декабрь сформирована путем вычитания из итоговых данных сведений за январь – ноябрь, когда Минфин отчитался о тратах в размере 33,04 трлн руб. Декабрьский объем расходов оказался на 30,2% больше показателя 2023 г. Тогда израсходовали 5,5 трлн руб. Показатель 2024 г. побил также предыдущий рекорд 2022 г., когда расходы составили 7 трлн руб., поскольку были профинансированы обязательства следующих периодов.