Минфин отчитался о рекордных расходах в конце года

Оценка за декабрь сформирована путем вычитания из итоговых данных сведений за январь – ноябрь, когда Минфин отчитался о тратах в размере 33,04 трлн руб. Декабрьский объем расходов оказался на 30,2% больше показателя 2023 г. Тогда израсходовали 5,5 трлн руб. Показатель 2024 г. побил также предыдущий рекорд 2022 г., когда расходы составили 7 трлн руб., поскольку были профинансированы обязательства следующих периодов.