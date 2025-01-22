Куда Россия могла бы инвестировать в Северной Африке

Куда Россия могла бы инвестировать в Северной АфрикеМоскве нужна арабская Африка, говорится в докладе РСМД
В условиях нарастающего санкционного давления на Россию и обвала экономических связей с Западом значение Северной Африки для российской внешней политики и экономики серьезно возросло. Об этом говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Динамика финансово-экономического развития стран Северной Африки: возможности для России в новых условиях».
Северная Африка – один из самых быстрорастущих регионов не только в арабском мире, но и на Африканском континенте: в 2023 г. совокупный ВВП стран вырос на 4,2% по сравнению с показателем в 1,6% в странах Ближнего Востока и 3,2% – в странах Африки южнее Сахары. Драйвером роста выступают Египет и Марокко. Тем не менее в странах этого региона все еще существует множество проблем, прежде всего связанных с обеспечением продовольственной безопасности и макроэкономической стабильности, в решении которых могла бы участвовать Россия.
В условиях глобальных изменений арабская Африка сама заинтересована выстраивать конструктивные связи с Москвой. Это намерение, в частности, демонстрирует вступление Египта в БРИКС, а также получение Алжиром и Марокко статуса партнеров организации.
Согласно докладу, в настоящее время российские компании взаимодействуют с североафриканскими странами в сельском хозяйстве, нефтедобыче и нефтепереработке, металлургической, химической и пищевой промышленности, атомной энергетике, космосе и образовании. Свои экономические проекты в этом регионе реализуют «Алроса», «Лукойл», «Ренова», «Русал», «Росатом», «Роснефть», «Нордголд». По данным Валдайского клуба, с 2011 по 2021 г. объем торговли с Африкой в целом увеличился в 1,5 раза – с $12,2 млрд до $17,7 млрд, из которых около 70% объема заняли государства Северной Африки. А по итогам 2023 г. этот показатель вырос на 37% по сравнению с 2022 г. до $24,5 млрд. За первые восемь месяцев 2024 г. товарооборот достиг $18,6 млрд (рост на 18,5%). Почти 90% российского экспорта на Африканский континент составляют зерновые культуры (доля – 25%), нефть и нефтепродукты (22%), металлы и металлургическая продукция. Импортирует Россия в основном продукцию сельского хозяйства.
Важным направлением сотрудничества Москвы со странами Североафриканского региона является развитие индустрии финансовых технологий через внедрение системы цифровых платежей и мобильных платежей. Египет занимает 9,6% новых финтех-стартапов всей Африки и реализует уже 65 проектов в этой области (Тунис – 6, Марокко – 4), следует из отчета BDO South Africa. Драйвером роста сотрудничества в финансовой области России с Северной Африкой может стать внедрение единой расчетной системы, а также налаживание контактов по линии исламского банкинга.
Для дальнейшего роста товарооборота России со странами Северной Африки потребуется диверсификация российского экспорта, говорит старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Алжирские власти взяли курс на освоение внутренних районов страны для производства зерновых, а это конкуренция с ключевым направлением российского экспорта, продолжает эксперт: «Теоретически российские компании могут принять участие в производстве алжирских фосфоритов и минеральных удобрений. Тем более если Россия планирует сохранить лидирующие позиции на мировом рынке удобрений, то Москве придется с Алжиром договариваться».
Росту товарооборота России с Северной Африкой также мешает сильная закредитованность североафриканских государств, отметил Балмасов. После реализации амбициозных инфраструктурных проектов и строительства новой столицы Египту для оплаты поставок российского зерна даже приходится брать кредиты. «Что касается Марокко, хотя она более политически устойчивая и технологически развитая страна по сравнению со своими соседями, России будет сложно конкурировать с европейцами в инновационных проектах», – полагает эксперт.