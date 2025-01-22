Куда Россия могла бы инвестировать в Северной Африке

Согласно докладу, в настоящее время российские компании взаимодействуют с североафриканскими странами в сельском хозяйстве, нефтедобыче и нефтепереработке, металлургической, химической и пищевой промышленности, атомной энергетике, космосе и образовании. Свои экономические проекты в этом регионе реализуют «Алроса», «Лукойл», «Ренова», «Русал», «Росатом», «Роснефть», «Нордголд». По данным Валдайского клуба, с 2011 по 2021 г. объем торговли с Африкой в целом увеличился в 1,5 раза – с $12,2 млрд до $17,7 млрд, из которых около 70% объема заняли государства Северной Африки. А по итогам 2023 г. этот показатель вырос на 37% по сравнению с 2022 г. до $24,5 млрд. За первые восемь месяцев 2024 г. товарооборот достиг $18,6 млрд (рост на 18,5%). Почти 90% российского экспорта на Африканский континент составляют зерновые культуры (доля – 25%), нефть и нефтепродукты (22%), металлы и металлургическая продукция. Импортирует Россия в основном продукцию сельского хозяйства.