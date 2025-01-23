Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%Рост цен в январе оказался выше сезонной нормы
Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 г. составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (увеличенный отчетный период связан с праздничными днями), следует из данных Росстата. С начала года рост цен составил 0,92%. Согласно оценке Минэка, на 20 января 2025 г. инфляция в годовом выражении достигла 10,04%.
За прошедшую неделю плодоовощная продукция подорожала на 0,5%. Сильнее всего выросли в цене яблоки (+1,9%), лук (+1,5%), бананы (+1,1%). Одновременно дешевле стали огурцы (-1,2%) и морковь (-0,2%). Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на электропылесосы (+ 2,1%), отечественные легковые автомобили (+2,0%), телевизоры (+1,7%), смартфоны (+1,2%). При этом подешевели иностранные легковые автомобили (-0,3%).
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