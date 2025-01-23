Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 г. составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (увеличенный отчетный период связан с праздничными днями), следует из данных Росстата. С начала года рост цен составил 0,92%. Согласно оценке Минэка, на 20 января 2025 г. инфляция в годовом выражении достигла 10,04%.