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/ Экономика

Инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

Рост цен в январе оказался выше сезонной нормы
Дарья Мосолкина
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 г. составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (увеличенный отчетный период связан с праздничными днями), следует из данных Росстата. С начала года рост цен составил 0,92%. Согласно оценке Минэка, на 20 января 2025 г. инфляция в годовом выражении достигла 10,04%.

За прошедшую неделю плодоовощная продукция подорожала на 0,5%. Сильнее всего выросли в цене яблоки (+1,9%), лук (+1,5%), бананы (+1,1%). Одновременно дешевле стали огурцы (-1,2%) и морковь (-0,2%). Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на электропылесосы (+ 2,1%), отечественные легковые автомобили (+2,0%), телевизоры (+1,7%), смартфоны (+1,2%). При этом подешевели иностранные легковые автомобили (-0,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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