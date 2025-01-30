Верховный суд обязал страховщика компенсировать ущерб от обстрела«РСХБ-страхование» выплатит компенсацию белгородской компании, здания которой пострадали от обстрела с украинской стороны
Верховный суд (ВС) 29 января оставил в силе решение столичного арбитража о взыскании с АО «СК «РСХБ-страхование» около 13,5 млн руб. страхового возмещения в пользу ООО «Лафид». На такую сумму был причинен ущерб четырем нежилым постройкам компании, пострадавшим в результате обстрела города Шебекина Белгородской области в ночь на 1 июня 2023 г.
Страховщик отказал в выплате компенсации, аргументируя это тем, что здания получили повреждения в результате военных действий и этот факт в силу ст. 964 ГК освобождает его от обязанности выплачивать страховое возмещение. В свою очередь, компания сослалась на то, что она была признана потерпевшей по возбужденному после обстрела уголовному делу об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК), а договор страхования недвижимости как раз предусматривал выплату возмещения в таком случае. Также представители компании не согласились с доводами оппонента о том, что ущерб был причинен в результате военных действий, поскольку на территории Белгородской области не действует военное положение, а обстрел, как это следует из постановления о возбуждении уголовного дела, велся неустановленными лицами, которые могли являться членами украинских националистических формирований и не действовать от имени официальных властей Украины.
Суды первой и апелляционной инстанций признали требования компании «Лафид» законными и взыскали с «РСХБ-страхования» сумму страховой выплаты. Но суд округа отменил решения нижестоящих судов и освободил страховщика от компенсации убытков, признав причиной страхового случая именно военные действия. Не согласившись с таким поворотом дела, ООО «Лафид» обратилось с кассационной жалобой в ВС.
Постановления ВС по этому делу ждал весь страховой рынок, а окружные суды специально откладывали рассмотрение жалоб по аналогичным спорам, рассказала партнер адвокатского бюро КИАП Мария Краснова. По ее словам, в связи с атаками БПЛА и обстрелами объектов на территории России число судебных разбирательств между страховщиками и страхователями значительно увеличилось. Несмотря на то что по общему правилу ст. 964 ГК военные действия являются основанием для освобождения страховщика от ответственности, признание случая страховым и выплата страхового возмещения во многом зависят от того, как сформулирован объем страхового покрытия в договорах, отметила Краснова. «Если в число застрахованных рисков входят противоправные действия третьих лиц, терроризм, диверсии и по факту повреждения имущества возбуждены уголовные дела по ст. 167, 205, 281 УК РФ, суды считали страховой случай наступившим и удовлетворяли требования страхователя», – уточнила адвокат. Вместе с тем она подчеркнула, что для установления факта ведения военных действий на территории России требуются веские доказательства. Краснова также обратила внимание, что рассмотренный спор касался договора страхования, заключенного в 2022 г. Как утверждает адвокат, с тех пор практически все страховщики исключили из числа страховых случаев такие страховые риски, как ущерб от атак БПЛА и обстрелов.
Старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко уверен, что решение ВС станет основополагающим для рассмотрения аналогичных споров. По его словам, если в арбитражных судах практика рассмотрения схожих споров в целом соответствует позиции ВС, то в судах общей юрисдикции единый подход к разрешению таких дел отсутствует. «При наличии понятного подхода высшей инстанции у страховщиков будет меньше оснований для отказа в выплате страхового возмещения. Так что увеличения судебной нагрузки ждать не приходится», – добавил эксперт. Говоря о доказывании факта наличия военных действий, Пасенко отметил, что основными критериями для признания такового являются указ президента о введении на территории региона военного положения, а также наличие там войск иностранного государства, действующих по указанию его легитимных властей.
Партнер юридической компании KLP Legal Руслан Чермит считает, что ВС занял слишком формальную позицию, сведя применение ст. 964 ГК, освобождающей страховщиков от выплаты страхового возмещения, к страховым случаям, наступившим только при официальном введении режима военного положения. Это мало соотносится с целью данной нормы, предписывающей страхователю и страховщику прямо оговорить включение в состав страховых случаев событий в период проведения военных действий, пояснил Чермит. Он уточнил, что включение таких условий прямо влияет на размер страховых премий. «Кроме того, страховщик может попросту не согласиться принимать подобный страховой риск», – добавил юрист.