Верховный суд обязал страховщика компенсировать ущерб от обстрела

Постановления ВС по этому делу ждал весь страховой рынок, а окружные суды специально откладывали рассмотрение жалоб по аналогичным спорам, рассказала партнер адвокатского бюро КИАП Мария Краснова. По ее словам, в связи с атаками БПЛА и обстрелами объектов на территории России число судебных разбирательств между страховщиками и страхователями значительно увеличилось. Несмотря на то что по общему правилу ст. 964 ГК военные действия являются основанием для освобождения страховщика от ответственности, признание случая страховым и выплата страхового возмещения во многом зависят от того, как сформулирован объем страхового покрытия в договорах, отметила Краснова. «Если в число застрахованных рисков входят противоправные действия третьих лиц, терроризм, диверсии и по факту повреждения имущества возбуждены уголовные дела по ст. 167, 205, 281 УК РФ, суды считали страховой случай наступившим и удовлетворяли требования страхователя», – уточнила адвокат. Вместе с тем она подчеркнула, что для установления факта ведения военных действий на территории России требуются веские доказательства. Краснова также обратила внимание, что рассмотренный спор касался договора страхования, заключенного в 2022 г. Как утверждает адвокат, с тех пор практически все страховщики исключили из числа страховых случаев такие страховые риски, как ущерб от атак БПЛА и обстрелов.