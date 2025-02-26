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/ Экономика

Бизнес просит усложнить использование грифа «Для служебного пользования» чиновниками

Среди других предложений – обязательное обсуждение изменений в законодательство о налогах
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит усложнить использование органами власти грифа «Для служебного пользования» (ДСП) в законопроектах и других правительственных актах. В частности, можно было бы предусмотреть, что постановка такого грифа возможна только с разрешения вице-премьера, ответственного за контрольно-надзорную деятельность (эту тему курирует Дмитрий Григоренко). За соблюдением такого порядка могло бы следить Минэкономразвития – именно это министерство готовит заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ).

Это следует из проекта резолюции форума РСПП по регуляторной политике, который планируется направить в правительство, Госдуму и заинтересованные органы власти (документ есть у «Ведомостей»). «Есть хитрость в правительстве – это когда появляется гриф ДСП на том или ином документе, но, поскольку бизнес не служит, а работает, он исключается автоматом из обсуждения законопроектов на ранних стадиях», – отметил глава РСПП Александр Шохин на форуме. По его словам, «изъятие публичности» на начальных стадиях может быть удобно законодателям, но это сокращает для бизнеса возможность принять участие в обсуждении.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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