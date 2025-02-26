Бизнес просит усложнить использование грифа «Для служебного пользования» чиновниками

Это следует из проекта резолюции форума РСПП по регуляторной политике, который планируется направить в правительство, Госдуму и заинтересованные органы власти (документ есть у «Ведомостей»). «Есть хитрость в правительстве – это когда появляется гриф ДСП на том или ином документе, но, поскольку бизнес не служит, а работает, он исключается автоматом из обсуждения законопроектов на ранних стадиях», – отметил глава РСПП Александр Шохин на форуме. По его словам, «изъятие публичности» на начальных стадиях может быть удобно законодателям, но это сокращает для бизнеса возможность принять участие в обсуждении.