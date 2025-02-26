Бизнес просит усложнить использование грифа «Для служебного пользования» чиновниками

Бизнес просит усложнить использование грифа «Для служебного пользования» чиновникамиСреди других предложений – обязательное обсуждение изменений в законодательство о налогах
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит усложнить использование органами власти грифа «Для служебного пользования» (ДСП) в законопроектах и других правительственных актах. В частности, можно было бы предусмотреть, что постановка такого грифа возможна только с разрешения вице-премьера, ответственного за контрольно-надзорную деятельность (эту тему курирует Дмитрий Григоренко). За соблюдением такого порядка могло бы следить Минэкономразвития – именно это министерство готовит заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ).
Это следует из проекта резолюции форума РСПП по регуляторной политике, который планируется направить в правительство, Госдуму и заинтересованные органы власти (документ есть у «Ведомостей»). «Есть хитрость в правительстве – это когда появляется гриф ДСП на том или ином документе, но, поскольку бизнес не служит, а работает, он исключается автоматом из обсуждения законопроектов на ранних стадиях», – отметил глава РСПП Александр Шохин на форуме. По его словам, «изъятие публичности» на начальных стадиях может быть удобно законодателям, но это сокращает для бизнеса возможность принять участие в обсуждении.