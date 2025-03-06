В России появится система патентной «разведки» для ускорения импортозамещения

Необходимо проанализировать тысячи патентов на конкретные продукты и технологии, а также стратегии разработок ведущих мировых компаний, добавляет Зубов. Он предлагает применять экосистему Роспатента по 10 широким технологическим направлениям, в их числе транспорт будущего и новые материалы. Каждое из них может быть детализировано до 24 групп. Глубинная патентная аналитика потребуется для 240 исследований за три года, утверждает Зубов. Платформа будет доступна для российских компаний, стартапов и разработчиков.