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/ Экономика

В России появится система патентной «разведки» для ускорения импортозамещения

Решение Роспатента поможет компаниям быстро находить технологические тренды и белые пятна в мировых патентах
Ксения Котченко
Полнота данных дает Роспатенту преимущество, поскольку это ведомство является держателем оригинального массива о разработках
Полнота данных дает Роспатенту преимущество, поскольку это ведомство является держателем оригинального массива о разработках / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) развивает экосистему глубинной патентной аналитики, которая должна помочь России достичь технологического суверенитета, сообщил «Ведомостям» руководитель Роспатента Юрий Зубов. С этой целью Роспатент планирует создать отечественную платформу, которая упростит подбор сведений о патентах и навигацию при решении задач научно-технологического развития. О планах создать патентную «разведку» ранее сообщало Минэкономразвития в докладе о ключевых итогах 2024 г. и приоритетных задачах на 2025 г.

Системный анализ патентов ведущих компаний мира позволит сформировать стратегическую картину развития области, в том числе изучать конкретные инженерные решения, поясняет Зубов. Он отмечает, что анализ помогает сократить время вывода нового технологического продукта на рынок и упростить задачу для российских разработчиков.

Развитие системы патентной аналитики – одна из задач Роспатента на этот год. Тема поднималась в ходе итоговой коллегии ведомства 5 марта. Новая система должна работать для бизнеса и государства, иметь возможность исследовать и мировые базы данных, отметил в ходе коллегии министр экономического развития Максим Решетников.

Необходимо проанализировать тысячи патентов на конкретные продукты и технологии, а также стратегии разработок ведущих мировых компаний, добавляет Зубов. Он предлагает применять экосистему Роспатента по 10 широким технологическим направлениям, в их числе транспорт будущего и новые материалы. Каждое из них может быть детализировано до 24 групп. Глубинная патентная аналитика потребуется для 240 исследований за три года, утверждает Зубов. Платформа будет доступна для российских компаний, стартапов и разработчиков.

Роспатент развивает направление патентной аналитики с 2016 г. В его рамках аналитики ищут в мировом массиве патентов технологии, которые могут быть использованы российским научно-промышленным комплексом, пояснил «Ведомостям» представитель Роспатента. «За девять лет было реализовано более 150 комплексных проектов сопровождения научно-технологического развития крупных отечественных компаний и корпораций», – сообщил собеседник.

Президент Владимир Путин в июле 2024 г. подписал указ № 591, который ставит задачу обеспечить превосходство отечественных технологий над зарубежными аналогами, в том числе за счет использования при их создании результатов патентных исследований.

Полнота данных дает Роспатенту преимущество, поскольку это ведомство является держателем оригинального массива о разработках

России нужна собственная система аналитики по отечественным и мировым патентам – это основа обеспечения технологического суверенитета и импортозамещения, подчеркивает директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Без системы патентной «разведки» невозможно понять, насколько внедряемые решения соответствуют лучшим доступным в мире технологиям, говорит Земцов. Такая ситуация затрудняет оценку технологического лидерства по конкретным продуктам и решениям.

Один из элементов патентной аналитики – обратный инжиниринг (его суть сводится к анализу готового продукта или технологии с целью изучения его конструкции и принципов работы. – «Ведомости»), отмечает директор центра стратегических коммуникаций ЦСР Владимир Дробышевский. «Готовая аналитика позволит не упустить самый дорогой ресурс – время», – подчеркнул он. Это поможет в импортозамещении и вопросах технологического лидерства», – поясняет Дробышевский. Он отмечает, что речь не идет о промышленном шпионаже, вся аналитика будет строиться на размещенных в открытом доступе материалах.

Подобные системы активно развиваются в США (PatentsView), ЕС (Espacenet), Китае (платформы на базе CNIPA), говорит действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов. Но он считает, что российский проект может отличаться от зарубежных аналогов в лучшую сторону за счет технических особенностей – например, поиска скрытых взаимосвязей. Это сближает его с коммерческими инструментами, но с упором на адаптацию под нужды национальной экономики, отмечает Севостьянов.

Преимущество системы, которую в ближайшее время должен запустить Роспатент, – это полнота данных, поскольку это ведомство является еще и держателем оригинального массива о разработках, рассказывает директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций НИУ ВШЭ Екатерина Стрельцова. По ее словам, это позволит заполнить пробелы в данных и значительный временной лаг в их обновлении.

Новая система поможет компаниям достаточно быстро находить технологические тренды и белые пятна в глобальных патентах, что сократит время на поиск перспективных направлений для инноваций, считает Севостьянов. Он добавляет, что при этом риски нарушения чужих прав тоже могут снизиться.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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